Ученые из СПбГУ получили грант от Цукерберга. Они работают над расшифровкой генетического кода

Специалисты работают над проектами SPAdes и QUAST в области геномики. Первый (Saint Petersburg Assembler) восстанавливает полную первичную структуру геномной ДНК. Проще говоря, они расшифровывают генетический код.

Второй проект — QUAST (Quality Assessment Tool) — определяет качество геномных сборок и подходит для их сравнения. Работа ученых находится в открытом доступе, что позволяет их коллегам-генетикам пользоваться этой информацией для своих исследований, рассказали в пресс-службе СПбГУ.

Полученный учеными грант нацелен именно на поддержку программ с открытым исходным кодом, необходимых для биомедицинских исследований.

11 тысяч ученых и экологов выступили с обращением и докладом под заголовком «Предупреждение ученых мира о климатической чрезвычайной ситуации». В открытом письме, приуроченном к 40-летию первой Всемирной климатической конференции в Женеве в 1979 году, специалисты указывают на то, что климатический кризис уже наступил — и усугубляется быстрее, чем ожидало большинство ученых.