В новосибирском лицее учителю будет помогать робот-полиглот

Штат учителей новосибирского лицея «Надежда Сибири» с нового учебного года 2021-2022 пополнится новым «учителем». Им станет робот — близкий родственник небезызвестного робота Николая, который уже трудится помощником в социальных учреждениях Новосибирска. Нового робота разработала та же компания, а применять его планируется для обучения школьников робототехнике и программированию — пока что в тестовом режиме. Эксперимент продлится до конца учебного года.

Андрей Заворин, представитель компании-разработчика: «В рамках проекта в 2021 году мы планируем запустить до пяти единиц, чтобы обеспечить стадию доработки программы. За этот учебный год у нас должна быть полностью апробирована и внедрена программа по обучению, она будет адаптирована на базе нескольких якорных школ. 15 октября –- 1 ноября мы планируем первоначальный запуск этого проекта».

Робот-помощник пока не получил имени, зато владеет несколькими иностранными языками, понимает голосовое управление и сам может выступать не только в качестве лектора, но и быть экзаменатором практически по любым предметам.