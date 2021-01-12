Сегодня, 12 января, российская ракетно-космическая промышленность отмечает 114-летие со Дня рождения конструктора Сергея Королева. О знаменательной дате напомнили в Twitter-аккаунте Роскосмоса, к поздравлению присоединился и основатель космической компании SpaceX Илон Маск. «Он был великолепен», — по-русски написал предприниматель в комментариях.
Он был великолепен— Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2021
Сергей Павлович Королев родился 12 января 1907 года в Житомире. Советский ученый и конструктор ракетно-космических систем являлся одним из основных создателей советской ракетно-космической техники и ключевой фигурой в освоении человеком космоса, основателем практической космонавтики.
Под руководством Королева был организован и осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли — 4 октября 1957 года, первого космонавта планеты Юрия Гагарина — 12 апреля 1961 года. Также под его руководством был совершен первый в мире выход в открытый космос — 18 марта 1965 года космонавт Алексей Леонов в скафандре вышел через шлюзовую камеру и находился вне корабля около 20 минут.
Напомним, Twitter-аккаунт главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска стал настоящей сокровищницей юмора, а популярным у наших соотечественников после того, как предприниматель начал отвечать по-русски. Первый раз Илон Маск обратился к россиянам 13 февраля — он твитнул «хаха, офигенно» по-русски в ответ на обращение к нему телеканала НТВ «Как тебе такое, Илон Маск?». 3 марта предприниматель поблагодарил за поздравления «от имени российских энтузиастов» с запуском новейшего космического корабля многоразового пользования Crew Dragon компании SpaceX.
Маск также выступил в защиту российского ракетостроения. В своем Twitter-аккаунте он ответил на «нападки» издания Ars Technica в сторону «Роскосмоса» — и назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире на данный момент (for Russia with love!). Он отвечал на твиты русскими мемами — ранее в своем Twitter-аккаунте он ответил на заметку о фестивале SXSW, который в это время проходит в американском штате Техас — отправив картинку с мемом из России. А еще он использовал в своей письменной речи русские поговорки. Хотите знать, где собака зарыта и почему кур доят?
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