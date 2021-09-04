Беглов подписал постановление о выплатах педагогам по 10 тысяч рублей

Более 120 тысяч человек, а именно школьные учителя и психологи, воспитатели в детских садах, мастера производственного обучения в учреждениях профессионального образования, работники школьных библиотек, а также те, кто работает с детьми в спортивных школах, центрах физической культуры и спорта, центрах содействия семейному воспитанию, психоневрологических интернатах, центрах социальной помощи семье и детям, подростково-молодежных клубах, получат дополнительные выплаты. На эти цели из городского бюджета планируют выделить более 1 млрд 258 млн рублей.

«В непростых условиях коронавирусных ограничений педагоги не только проводили занятия в группах, классах, лабораториях, мастерских. Они записывали онлайн-уроки, консультировали, готовили детей к участию в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. В детских садах продолжали работать дежурные группы. Самоотверженная работа педагогов позволила в прошлом учебном году избежать тотального перехода на дистанционное обучение», — отметил глава города.