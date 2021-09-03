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«Никогда не был так счастлив видеть дырку в камне»: марсоход «Персеверанс» добыл первый образец грунта планеты

Ровер Perseverance («Персеверанс»), который с февраля исследует Марс, добыл первый образец грунта планеты. На фотографии, сделанной им 1 сентября, видно отверстие, которое ровер оставил в камне.

  • mars.nasa.gov

«Я просверлил свою каменную цель, и моя команда будет изучать дополнительные данные и изображения, чтобы подтвердить, удалось ли нам получить образец и не повредить его», — твитнул сам «Персеверанс». «У нас есть образец! Никогда не был так счастлив видеть дырку в камне», — подписал ретвит главный инженер проекта Адам Стелтцнер.

Однако позже оказалось, что снимки, сделанные ровером, неубедительны из-за плохого освещения — специалистам трудно понять, цела ли сердцевина образца. Посмотреть все фотографии «Персеверанса» можно здесь

«Я делаю еще несколько снимков при лучшем освещении, чтобы убедиться, что в пробирке все еще есть целая сердцевина», — пишет ровер. Стелтцнер в твиттере пытается не поддаваться панике: «На всякий случай нужно сделать еще несколько снимков с лучшим освещением. Все нормально. Я в порядке. У нас все хорошо!».

Марсоход Perseverance, «Персеверанс» или «Настойчивость» в переводе на русский язык, был разработан для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках миссии NASA «Марс-2020». Его запуск состоялся 30 июля 2020 года, посадка была совершена 18 февраля 2021-го.

«Персеверанс» имеет семь научных инструментов для изучения поверхности Марса в районе кратера Езеро. У него есть несколько камер для съемки и два микрофона для записи звука. Также марсоход укомплектован отдельным беспилотным летательным аппаратом, который должен помочь марсоходу обнаруживать новые локации для изучения.

Цели марсохода — оценка жизнепригодности Марса, поиск биосигнатур, отбор, сбор и хранение проб камней и почвы с марсианской поверхности, а также подготовка к высадке человека на Марс. 

Ранее ровер «Персеверанс» записал звуки с поверхности Марса. И их можно использовать в своей музыке!

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