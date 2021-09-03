Марсоход Perseverance, «Персеверанс» или «Настойчивость» в переводе на русский язык, был разработан для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках миссии NASA «Марс-2020». Его запуск состоялся 30 июля 2020 года, посадка была совершена 18 февраля 2021-го.

«Персеверанс» имеет семь научных инструментов для изучения поверхности Марса в районе кратера Езеро. У него есть несколько камер для съемки и два микрофона для записи звука. Также марсоход укомплектован отдельным беспилотным летательным аппаратом, который должен помочь марсоходу обнаруживать новые локации для изучения.

Цели марсохода — оценка жизнепригодности Марса, поиск биосигнатур, отбор, сбор и хранение проб камней и почвы с марсианской поверхности, а также подготовка к высадке человека на Марс.

Ранее ровер «Персеверанс» записал звуки с поверхности Марса. И их можно использовать в своей музыке!