Космическое агенство NASA опубликовало звуки с поверхности Марса. Ровер Perseverance записал их после посадки на Красную планету, это две аудиодорожки — чистый звук с поверхности планеты и шум марсохода.
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Фото: Shutterstock.com
Опубликовано две записи звуков с Марса — одна отфильтрована от собственного шума марсохода «Персеверанс», другая включает его. «Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов», — говорят в NASA.
По словам руководителя научного подразделения NASA Томаса Цурбухена, звуковые дорожки пригодятся музыкантам, саунд-дизайнерам и художникам — их можно свободно использовать. «Все эти данные полностью открыты для публики. Они уже были или будут в ближайшее время опубликованы на наших веб-сайтах. Я надеюсь, что они заинтересуют не только ученых, но и музыкантов и художников, которые, к примеру, смогут использовать первые реальные звуки с Марса в своем творчестве», — отметил он.
Марсоход Perseverance, «Персеверанс» или «Настойчивость» в переводе на русский язык, был разработан для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках миссии NASA «Марс-2020». Его запуск состоялся 30 июля 2020 года, посадка была совершена 18 февраля 2021-го.
«Персеверанс» имеет семь научных инструментов для изучения поверхности Марса в районе кратера Езеро. У него есть несколько камер для съемки и два микрофона для записи звука. Также марсоход укомплектован отдельным беспилотным летательным аппаратом, который должен помочь марсоходу обнаруживать новые локации для изучения.
Цели марсохода — оценка жизнепригодности Марса, поиск биосигнатур, отбор, сбор и хранение проб камней и почвы с марсианской поверхности, а также подготовка к высадке человека на Марс.
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