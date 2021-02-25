Опубликовано две записи звуков с Марса — одна отфильтрована от собственного шума марсохода «Персеверанс», другая включает его. «Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов», — говорят в NASA.

По словам руководителя научного подразделения NASA Томаса Цурбухена, звуковые дорожки пригодятся музыкантам, саунд-дизайнерам и художникам — их можно свободно использовать. «Все эти данные полностью открыты для публики. Они уже были или будут в ближайшее время опубликованы на наших веб-сайтах. Я надеюсь, что они заинтересуют не только ученых, но и музыкантов и художников, которые, к примеру, смогут использовать первые реальные звуки с Марса в своем творчестве», — отметил он.