Исследование: каждый пятый россиянин ненавидел 1 сентября

По их данным, практически каждый четвертый россиянин (24%) очень ждал наступления первого учебного дня. Среди ответов звучали подобные фразы: «радовались встрече с одноклассниками», «учиться было несложно», «встреча с друзьями после каникул».

Скорее ждали 1 сентября еще 48% опрошенных. Почти каждый пятый же этот день скорее ненавидел (19%). Каждый одиннадцатый ненавидел 1 сентября «всеми фибрами души».



Женщины чаще мужчин рассказывали, что очень ждали День знаний в детстве (30 и 17% соответственно). Мужчины же практически вдвое чаще признавались в лютой ненависти к 1 сентября (11% против 6% среди женщин). Россияне старше 45-ти о положительном отношении к первому учебному дню рассказывали чаще более молодых соотечественников. В опросе приняли участие 1600 человек.

Петербург и Москва стали лидерами среди регионов России по качеству школьного образования. Об этом заявил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко. Рейтинг рассчитывался по 12 критериям — в том числе учитывались результаты обучения школьников, практикориентированнность школьного образования и управление системой школьного образования.

Первые две недели на удаленке превратились в ад для родителей и учителей: путаница с платформами, вал письменных заданий и экстренные попытки адаптироваться к новым условиям. Ранее «Собака.ru» опубликовала дневники преподавателя истории и мамы 5-классника, в котором рассказали о главных проблемах родителей во время удаленной учебы.