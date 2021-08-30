Петербургским педагогам выплатят по 10 тысяч рублей к началу учебного года

«Ко мне обратились руководитель «Сириуса» Елена Владимировна Шмелева и директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский. С огромным уважением к труду педагогов эти признанные авторитеты в педагогике и науке предложили найти возможность поддержать наших учителей и воспитателей», — заявил Беглов.

По его словам, выплату получат учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, педагоги-организаторы, воспитатели, младший педагогический персонал, преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры — все, кто «непосредственно работает с детьми в школах, в детских садах, колледжах, дворцах творчества, детских лагерях». В общей сложности выплату получат больше 120 тысяч человек.

По заявлению Беглова, он поручил произвести выплаты в течение трех недель. Таким образом, крайний срок перечисления денежных средств — 20 сентября. «Бумага» отмечает, что это практически совпадает с выборами в Госдуму и Законодательное собрание Петербурга, которые начнутся 17 сентября и продлятся до 19-го.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Их получат около 30,7 миллиона человек. Все денежные выплаты начнут производить в сентябре 2021 года.