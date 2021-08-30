В Петербурге построят колледж-трансформер. Вот как он будет работать

В Петербурге построят колледж-трансформер. При необходимости он сможет быстро менять программы обучения — такой формат может быть полезен, так как «рынок труда меняется, и образование должно за ним успевать», считают в Смольном.
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Фото: Shutterstock.com
«Мы приняли решение построить суперколледж. Такое название не из-за размеров, хотя там будет учиться три тысячи ребят. Главное его отличие — это будет колледж-трансформер, который сможет быстро менять программы обучения. Рынок труда меняется, и образование должно за ним успевать», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Где именно будет построен «суперколледж», он не уточнил.
По словам губернатора, популярность профессиональных училищ и техникумов в Петербурге растет, в некоторых конкурс достигает 10 человек на место — это даже больше, чем в вузы.
«Ребята стремятся как можно раньше получить профессию, начать зарабатывать и помогать родителям. Можно это только приветствовать. За последние три года количество рабочих мест в городе выросло почти на 110 тысяч, причем высокооплачиваемых и высококвалифицированных, поэтому колледжи действительно востребованы», — добавил Беглов.
Как отмечают в Смольном, специалистов со средним профессиональным образованием сегодня ждут в судостроении и медицине. Петербургу нужны цифровые специалисты практически во всех индустриях — в транспорте, в энергетике. Со следующего учебного года планируется увеличить прием в колледжи на две тысячи человек.
Напомним, с начала нового учебного года в школах десяти регионах России начнут работу более 2,5 тысяч советников директоров по воспитанию. По мнению министра просвещения Сергея Кравцова, их деятельность должна «сделать школьную жизнь более яркой, насыщенной, разнообразной, содержательной».
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