В Петербурге построят колледж-трансформер. Вот как он будет работать

«Мы приняли решение построить суперколледж. Такое название не из-за размеров, хотя там будет учиться три тысячи ребят. Главное его отличие — это будет колледж-трансформер, который сможет быстро менять программы обучения. Рынок труда меняется, и образование должно за ним успевать», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Где именно будет построен «суперколледж», он не уточнил.

По словам губернатора, популярность профессиональных училищ и техникумов в Петербурге растет, в некоторых конкурс достигает 10 человек на место — это даже больше, чем в вузы.

«Ребята стремятся как можно раньше получить профессию, начать зарабатывать и помогать родителям. Можно это только приветствовать. За последние три года количество рабочих мест в городе выросло почти на 110 тысяч, причем высокооплачиваемых и высококвалифицированных, поэтому колледжи действительно востребованы», — добавил Беглов.

Как отмечают в Смольном, специалистов со средним профессиональным образованием сегодня ждут в судостроении и медицине. Петербургу нужны цифровые специалисты практически во всех индустриях — в транспорте, в энергетике. Со следующего учебного года планируется увеличить прием в колледжи на две тысячи человек.

Напомним, с начала нового учебного года в школах десяти регионах России начнут работу более 2,5 тысяч советников директоров по воспитанию. По мнению министра просвещения Сергея Кравцова, их деятельность должна «сделать школьную жизнь более яркой, насыщенной, разнообразной, содержательной».