Стало известно, какие изменения внесут в ЕГЭ до 2024 года

С 2022 года по 2024 в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) планируют поэтапно внести изменения почти по всем предметам, кроме информатики. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.
По словам Музаева, «каких-то революционных изменений» не будет. «Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей, поэтому в демоверсиях все это будет видно», — подчеркнул он.
Глава Рособрнадзора добавил, что изменения направлены на то, «чтобы не заучивать формулы, события». Они необходимы для того, чтобы «ребята по окончании школы умели применять знания по тому или иному предмету на практике, то есть в жизни».
В частности, в ЕГЭ по базовой математике включат задания, которые проверяют умения строить и исследовать простейшие математические модели, а в ЕГЭ по биологии — задание на прогнозирование результатов эксперимента с клетками и организмами разных царств живой природы. Для тех, кто хочет сдавать ЕГЭ по литературе, добавят зарубежную литературу, а также поэзию второй половины ХIХ–ХХ веков.
Напомним, в российских школах смогут отказаться от пятибалльной системы оценок, однако это коснется не всех предметов. Вместо оценок у учителей появится возможность ставить зачет или незачет по изобразительному искусству, музыке и физкультуре.
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