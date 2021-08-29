Стало известно, какие изменения внесут в ЕГЭ до 2024 года

По словам Музаева, «каких-то революционных изменений» не будет. «Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей, поэтому в демоверсиях все это будет видно», — подчеркнул он.

Глава Рособрнадзора добавил, что изменения направлены на то, «чтобы не заучивать формулы, события». Они необходимы для того, чтобы «ребята по окончании школы умели применять знания по тому или иному предмету на практике, то есть в жизни».

В частности, в ЕГЭ по базовой математике включат задания, которые проверяют умения строить и исследовать простейшие математические модели, а в ЕГЭ по биологии — задание на прогнозирование результатов эксперимента с клетками и организмами разных царств живой природы. Для тех, кто хочет сдавать ЕГЭ по литературе, добавят зарубежную литературу, а также поэзию второй половины ХIХ–ХХ веков.