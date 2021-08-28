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Школы смогут отказаться от пятибалльной системы оценок. Правда, не по всем предметам

В российских школах смогут отказаться от пятибалльной системы оценок, однако это коснется не всех предметов. Вместо оценок у учителей появится возможность ставить зачет или незачет по изобразительному искусству, музыке и физкультуре, сообщила замминистра просвещения Анастасия Зырянова.

«С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем, — изобразительное искусство, музыка и физическая культура — может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы «зачет–незачет», — сказала она.

По словам Зыряновой, данный вопрос относится к компетенции школы. Родители также могут повлиять на изменение системы оценки по перечисленным предметам.

Напомним, с 1 сентября в российских школах в целях безопасности учащихся и учителей хотят усилить противоэпидемиологические меры. При этом вводить дистанционное обучение не собираются.

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