Школы смогут отказаться от пятибалльной системы оценок. Правда, не по всем предметам

«С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем, — изобразительное искусство, музыка и физическая культура — может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы «зачет–незачет», — сказала она.

По словам Зыряновой, данный вопрос относится к компетенции школы. Родители также могут повлиять на изменение системы оценки по перечисленным предметам.