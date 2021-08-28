18+
  • Город
  • Наука и образование

В школах России не будут вводить дистанционное обучение, но усилят противоэпидемиологические меры

С 1 сентября в российских школах в целях безопасности учащихся и учителей хотят усилить противоэпидемиологические меры. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС. 

При этом Кравцов отметил, что никаких планов о введении дистанционного обучения у министерства пока что нет. Такую меру рассматривали только как вынужденную, добавил он. По словам министра, в каждом регионе будут самостоятельно принимать решения по формату обучения.

Также в День знаний на школьных линейках будут усилены антиковидные меры, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. 

Ранее стало известно о том, как пройдут школьные линейки 1 сентября в Петербурге. Так, они должны быть проведены исключительно на улице, а родители обязаны приходить в масках.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты