В школах России не будут вводить дистанционное обучение, но усилят противоэпидемиологические меры

При этом Кравцов отметил, что никаких планов о введении дистанционного обучения у министерства пока что нет. Такую меру рассматривали только как вынужденную, добавил он. По словам министра, в каждом регионе будут самостоятельно принимать решения по формату обучения.

Также в День знаний на школьных линейках будут усилены антиковидные меры, согласно рекомендациям Роспотребнадзора.