Как пройдут школьные линейки 1 сентября в Петербурге? Ответили в Комитете по образованию

Как рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга, «вся школа не будет, как это обычно происходит, собираться на линейке». В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора «О подготовке образовательных организаций к новому 2021/22 учебному году» проведение праздничных мероприятий 1 сентября будет организовано по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием родителями средств индивидуальной защиты.

При этом в комитете уточнили, что каждая школа решит самостоятельно, как именно соблюсти требования Роспотребнадзора. Среди возможных вариантов — проведение линеек для разных параллелей в разное время. Школам, которые имеют разные здания для старших и младших классов, подстроиться под новые требования будет проще.

В 2020 году из-за пандемии линейки в школах Петербурга прошли только для первоклассников и выпускников 11-х классов. Родителей на территорию учебных заведений не пускали: они стояли за забором.