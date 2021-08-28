Сколько в среднем зарабатывают петербургские учителя? Около 65 тысяч рублей, утверждают власти

По словам Матвиенко, учителя зарабатывают около 65 тыс. рублей, а начинающие педагоги — примерно 38 тыс. рублей. Также она заявила о том, что сейчас правительство работает над увеличением заработной платы учителям, чтобы она «соответствовала уровню квалификации, нагрузки, чтобы она была справедливой и достаточной для нормальной жизни педагога».