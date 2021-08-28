Сколько в среднем зарабатывают петербургские учителя? Около 65 тысяч рублей, утверждают власти

В Петербурге средняя заработная плата учителей составляет порядка 65 тысяч рублей. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко со ссылкой на данные городского комитета по образованию, передает издание «Известия».
По словам Матвиенко, учителя зарабатывают около 65 тыс. рублей, а начинающие педагоги — примерно 38 тыс. рублей. Также она заявила о том, что сейчас правительство работает над увеличением заработной платы учителям, чтобы она «соответствовала уровню квалификации, нагрузки, чтобы она была справедливой и достаточной для нормальной жизни педагога».
Ранее стало известно о том, что уровень средней зарплаты по Петербургу в 2021 году составил почти 73 тысячи рублей — это почти на 20 тысяч рублей выше, чем в среднем по России. Такие данные привели в Смольном.
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