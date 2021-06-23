Всероссийский выпускной для школьников в 2021 году пройдет в онлайн-формате

Выпускной для всех школьников страны в 2021 году пройдет в онлайн-формате 25 июня. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.
Всероссийский выпускной пройдет 25 июня в онлайн-формате на странице Минпросвещения во ВКонтакте. Праздник откроется поздравлением министра просвещения Сергея Кравцова. Ожидается, что с напутствиями выступят педагоги, звезды российского кино, театра и эстрады, а также сами выпускники — участники международных олимпиад и конкурсов министерства. Также в этот день пройдут различные акции и марафон поздравлений.
В Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» также пройдет 25 июня. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые встретили на берегах Невы бригантину под алыми парусами — как символ надежды, веры в будущее и исполнение заветных желаний. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году. В 2020 году пандемия коронавируса не позволила выпускникам собраться вместе — праздник состоялся в телевизионном формате.
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