Из-за «Алых парусов» в центр Петербурга не пустят кораблики. Вот какие участки рек и каналов будут закрыты

В связи с подготовкой и проведением праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» в центр Петербурга перестанут пускать кораблики. Рассказываем о том, какие участки рек и каналов будут закрыты.
С 20:00 24 июня до 01:30 25 июня закрывается для движения судов (за исключением судов, участвующих в подготовке и проведении праздника):
- река Нева от истока реки Фонтанки до Дворцового и Биржевого мостов,
- Зимняя канавка от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста,
- река Фонтанка от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста,
- Кронверкский пролив от Иоанновского моста до Кронверкского моста.
В день проведения праздника, с 19:00 25 июня до 08:00 26 июня закрывается для движения судов (за исключением судов, участвующих в подготовке и проведении праздника):
- река Нева от участка выше Литейного моста до Дворцового и Биржевого мостов,
- река Большая Нева от Дворцового моста до Благовещенского моста,
- река Малая Нева от Биржевого моста до Тучкова моста,
- река Большая Невка от реки Невы до Гренадерского моста,
- Зимняя канавка от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста,
- река Фонтанка от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста,
- Кронверкский пролив от Иоанновского моста до Кронверкского моста.
Зато во время «Алых парусов» сделают бесплатным проезд по ЗСД — на участке от Екатерингофки до Богатырского проспекта. Бесплатный проезд будет действовать с 20:00 25 июня до 01:00 26 июня на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект. С учетом ограничений автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты передвижения по городу.
Также изменится движение по дорогам Петербурга. 25 июня с 12:00 будет ограничено движение по Троицкому мосту, Петроградской и Петровской набережным. С 16:00 — по Невскому проспекту, Сенатской площади, Дворцовому мосту, Дворцовой и Английской набережным, набережной Лебяжьей канавки, набережной Кутузова, Суворовской площади. С 20:00 — по Биржевому мосту, Кронверкской и Университетской набережным, набережной Макарова, проспекту Добролюбова, площади Академика Лихачева, переулку Талалихина, Мытнинской набережной. С 22:00 — по Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта, Большому Сампсониевскому мосту, Литейному мосту, Воскресенской набережной.
Также 25 июня метрополитен будет работать круглосуточно — как и некоторые автобусные маршруты.
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