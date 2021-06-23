Из-за «Алых парусов» в центр Петербурга не пустят кораблики. Вот какие участки рек и каналов будут закрыты

С 20:00 24 июня до 01:30 25 июня закрывается для движения судов (за исключением судов, участвующих в подготовке и проведении праздника):

река Нева от истока реки Фонтанки до Дворцового и Биржевого мостов,

Зимняя канавка от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста,

река Фонтанка от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста,

Кронверкский пролив от Иоанновского моста до Кронверкского моста.

В день проведения праздника, с 19:00 25 июня до 08:00 26 июня закрывается для движения судов (за исключением судов, участвующих в подготовке и проведении праздника):

река Нева от участка выше Литейного моста до Дворцового и Биржевого мостов,

река Большая Нева от Дворцового моста до Благовещенского моста,

река Малая Нева от Биржевого моста до Тучкова моста,

река Большая Невка от реки Невы до Гренадерского моста,

Зимняя канавка от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста,

река Фонтанка от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста,

Кронверкский пролив от Иоанновского моста до Кронверкского моста.

Зато во время «Алых парусов» сделают бесплатным проезд по ЗСД — на участке от Екатерингофки до Богатырского проспекта. Бесплатный проезд будет действовать с 20:00 25 июня до 01:00 26 июня на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект. С учетом ограничений автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты передвижения по городу.

Также изменится движение по дорогам Петербурга. 25 июня с 12:00 будет ограничено движение по Троицкому мосту, Петроградской и Петровской набережным. С 16:00 — по Невскому проспекту, Сенатской площади, Дворцовому мосту, Дворцовой и Английской набережным, набережной Лебяжьей канавки, набережной Кутузова, Суворовской площади. С 20:00 — по Биржевому мосту, Кронверкской и Университетской набережным, набережной Макарова, проспекту Добролюбова, площади Академика Лихачева, переулку Талалихина, Мытнинской набережной. С 22:00 — по Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта, Большому Сампсониевскому мосту, Литейному мосту, Воскресенской набережной.

Также 25 июня метрополитен будет работать круглосуточно — как и некоторые автобусные маршруты.