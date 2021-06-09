Нейробиолог Николай Кукушкин: «Пора понять, что человек — не венец творения: антропоцентризм привел к пандемии и глобальному потеплению»

В книге вы рассказываете о долгих и сложных процессах в сжатой форме. Вашей целью было создание общего взгляда на процесс развития жизни?

Да, думаю, чтобы суметь оценить детали, нужно сначала увидеть все вместе. Если общего знания нет, любые открытия — просто слова. Научные факты обретают смысл только в контексте понимания, как работает вся система.

Важную роль сыграл тот факт, что я не привязан к какой-то конкретной области науки, у меня есть достаточное количество знаний в спектре дисциплин от молекулярной биологии до философии сознания. Поэтому мне было проще сделать шаг назад и посмотреть на все с расстояния. Мне помогло образование, которое я получил в СПбГУ, — в России более глобальный подход к изучению жизни на Земле. Так что таким обобщенным образом я думал со студенческих лет, для меня это естественно. Меня интересует не наука, а природа.‌ ‌

«Хлопок одной ладонью» — что это за книга, как вы сами ее для себя определяете?

Я воспринимаю ее как приквел Sapiens Юваля Ноя Харари. «Краткая история человечества» начинается с языка и заканчивается сегодняшним моментом. У меня же все начинается с происхождения жизни и заканчивается появлением языка. Свою книгу я считаю прежде всего литературным произведением. Это не учебник, это даже не научпоп в традиционном смысле слова. Я выражаю свои идеи и мысли отчасти научным языком, но это написано для обычного человека. Это не нечто оторванное от меня — там присутствует моя биография, много русского языка и русской литературы.

По моей задумке после прочтения должно возникнуть ощущение того самого хлопка одной ладони. Это отсылка к дзен-коану, мысленному упражнению в дзен-буддизме. У таких упражнений нет конкретного решения, они призваны вызвать в человеке состояние вопрошания. Конкретно этот дзен-коан звучит так: «Две руки сходятся в хлопке и возникает звук. Каков звук одной ладони?» Для меня этот коан олицетворяет восприятие. Когда мы смотрим на мир вокруг нас, есть субъект и объект, два действующих лица — я и то, на что я смотрю. Но на самом деле наша жизнь — это часть всего остального. Так что ладонь всего одна. Мне видится важным переход от мира, разделенного на «себя» и «не себя», к единому целому — в этом главная задача моей книги. Это невозможно доказать, но мне кажется, что, если охватить мысленным взором весь путь от происхождения жизни до появления языка и сознания, это можно почувствовать, — потому что на этом пути нет точек, в которых все разделилось. Это был единый процесс.

Пришло время отказаться от антропоцентризма и осознать: все живое — одна семья, и кроме этого у нас ничего нет. Чем больше людей придут к этому, тем лучшее будущее нас ждет

Вам кажется вредным взгляд на человека как на венец творения?

Он просто устарел. Этот взгляд мы унаследовали у христианства. Даже когда мы перешли от религиозного мышления к светской этике и морали, идея о том, что мы в центре Вселенной, сохранилась. Из-за этого неадекватен наш подход к окружающей среде — ведь если весь мир создан для нас, нет ничего плохого в его неконтролируемом использовании. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что это проблема: мир не создан для нас, ему на нас, по большому счету, наплевать. С одной стороны, можно на это смотреть депрессивно, с другой — это повод задуматься о прошлом и будущем. Мы пришли к новой религии — мы знаем достаточно, чтобы обосновать свое мировоззрение фактами. 200 лет назад никто и не представлял, что в масштабах жизни на Земле человек и улитка— близкие родственники, а человек и мышь — вообще почти одно и то же животное. Пришло время отказаться от антропоцентризма и осознать: все живое — одна семья, и кроме этого у нас ничего нет. Чем больше людей придут к этому, тем лучшее будущее нас ждет.

Вы высказывали мнение, что пандемия — один из результатов антропоцентричного взгляда на мир.

Да, одна из причин пандемии — то, что люди кошмарят природу, вклиниваются в леса, пересекаются с дикими экосистемами. Но это одно из последствий нашего потребительского отношения к природе. Еще одно не менее серьезное — глобальное потепление. Люди отказались подчиняться биологическим законам, решили потреблять все больше и без ограничений. Но так не бывает: мы неизбежно упремся в нехватку ресурсов. С этим рано или поздно нужно будет что-то делать. Адекватное восприятие своей роли и масштаба в истории жизни на Земле — важный шаг в сторону необходимых изменений.