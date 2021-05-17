Размер стипендий петербургских студентов приравняют к прожиточному минимуму

Согласно законопроекту, размеры социальных стипендий студентов колледжей и вузов не должны быть меньше размера прожиточного минимума:

Размер академической стипендии студентов колледжей не должен быть менее 60% размера прожиточного минимума

Размер академической стипендии студента вуза не должен составлять менее 80% размера прожиточного уровня

Размер государственных стипендий аспиранта, ассистента-стажера, ординатора — не менее 200% размера прожиточного минимума

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 года. Отмечается, что размеры стипендий будут поэтапно доводиться до установленных в течение трех лет.

Напомним, в конце 2019 года средняя стипендия в России составляла 2 980 рублей. К 1 сентября 2020-го ее размер подняли на 90 рублей — до 3 070 рублей. Таким образом стипендиальный фонд проиндексировали на 3%. В последующие два года, как прогнозировалив Минобрнауки, повышение может составить порядка 120 рублей в год. По состоянию на 2021 год прожиточный минимум в Петербурге — 11 910 рублей. Он на 257 рублей выше федерального.