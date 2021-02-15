Власти Петербурга установили прожиточный минимум на 2021 год. Он на 257 рублей выше федерального

Прожиточный минимум для трудоспособного населения Петербурга в 2021 году составит 13 073 рублей 80 копеек, для пенсионеров — 10 280 рублей 30 копеек, для детей — 11 607 рублей 50 копеек. Это выше федерального уровня, установленного ранее правительством России — 11 653 рубля на душу населения, 12 702 рубля для трудоспособных, 11 303 рубля для детей и 10 022 рубля для пенсионеров.

Сейчас прожиточный минимум — это цена минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, с учетом обязательных платежей. С 1 января 2021 года его считают как 44,2% от среднедушевого дохода. Также прожиточный минимум теперь устанавливается не ежеквартально, а 1 раз в год, при этом в сторону уменьшения он меняться не будет.

По мнению доцента кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидата экономических наук Артема Голубева, 13 тысяч рублей недостаточно для полноценной жизни в Петербурге. При расчете итоговой суммы чиновники исходят из минимальных физиологических потребностей человека. В основном, речь идет о продуктах питания, а в потребительскую корзину чаще включают простые углеводы. Также у петербуржцев высокие затраты на проезд, а за коммунальные услуги, овощи и фрукты, которые в регионе не растут, приходится отдавать приличную сумму.

«Если рассматривать вопрос с этой точки зрения, на такую сумму можно прожить. Некоторые люди, особенно пенсионеры, умудряются еще и скапливать. Если исходить из потребностей для полноценной жизни, ни о каких 13 тысячах речи идти не может», — рассказал «Собака.ru» эксперт.