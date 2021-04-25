Правительство предложило запретить просветительскую деятельность иноагентам

В документе прописано, что просветительской деятельностью могут заниматься органы государственной власти и местного самоуправления, а также физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. При этом юрлица должны соответствовать ряду требований, в том числе они не должны быть включены в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Сотрудники организаций или физлица в свою очередь не должны иметь ограничений к занятию педагогической деятельностью, которые содержатся в ст. 331 Трудового кодекса России. Также они должны быть совершеннолетними и как минимум два года проработать в образовательной сфере.

Кроме того, документ уточняет формы просветительской деятельности: презентации, лектории, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии. Согласно проекту, просветительская деятельность должна осуществляться путем распространения информационно-печатной продукции, видео- и аудиоматериалов, в том числе через интернет. К такой деятельности могут отнести и создание просветительских интернет-порталов.