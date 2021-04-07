Как рассказали «Собака.ru» в Университете ИТМО, студенты Николай Будин, Станислав Наумов и Роман Коробков сначала прошли онлайн-этап полуфинальных соревнований, на котором заняли второе место. После этого на очном этапе в Петербурге команда показала лучший результат среди 48 участников. Теперь «SPb ITMO: Insert your name» выступит в финале чемпионата мира.

Тренерами ребят выступили доцент факультета информационных технологий и программирования Андрей Станкевич и самый титулованный программист планеты, аспирант ИТМО Геннадий Короткевич. Для последнего, который дважды в составе команды ИТМО выигрывал ICPC, это будет первый финал в качестве тренера.

«Так как в этом году был этап онлайн-полуфинала, на очном собрались довольно сильные команды. Поэтому жюри подготовило более сложные задачи, чем обычно. Для нас соревнование прошло не идеально, но в итоге все сложилось удачно и мы выиграли. Теперь будем тренироваться к финалу!» — говорит член команды Николай Будин.

Напомним, в 2018 году двукратный чемпион мира по спортивному программированию, номер один в мировых рейтингах программистов-олимпиадников Геннадий Короткевич пятый раз подряд выиграл престижный турнир Google.Algorithm. В 2019 году году Короткевич в шестой раз стал лучшим программистом мира — одержав победу в чемпионате Google Code Jam, который проводится ежегодно с 2003 года, в третий раз одержал победу на мировом турнире по программированию Facebook Hacker Cup.

А также впервые за всю историю ежегодного чемпионата по программированию Topcoder Open Короткевич победил сразу в двух треках — Marathon и Algorithm. А в 2020-ом в седьмой (!) раз подряд стал победителем Google Code Jam.