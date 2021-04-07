Команда Университета ИТМО стала чемпионом Северной Евразии по программированию, выиграв полуфинал студенческого чемпионата мира International Collegiate Programming Contest (ICPC). Тренировал их аспирант ИТМО, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и самый титулованный программист мира Геннадий Короткевич. Теперь команда будет готовиться к финалу — держим за них кулачки!
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Фото предоставлено пресс-службой Университета ИТМО
Как рассказали «Собака.ru» в Университете ИТМО, студенты Николай Будин, Станислав Наумов и Роман Коробков сначала прошли онлайн-этап полуфинальных соревнований, на котором заняли второе место. После этого на очном этапе в Петербурге команда показала лучший результат среди 48 участников. Теперь «SPb ITMO: Insert your name» выступит в финале чемпионата мира.
Тренерами ребят выступили доцент факультета информационных технологий и программирования Андрей Станкевич и самый титулованный программист планеты, аспирант ИТМО Геннадий Короткевич. Для последнего, который дважды в составе команды ИТМО выигрывал ICPC, это будет первый финал в качестве тренера.
«Так как в этом году был этап онлайн-полуфинала, на очном собрались довольно сильные команды. Поэтому жюри подготовило более сложные задачи, чем обычно. Для нас соревнование прошло не идеально, но в итоге все сложилось удачно и мы выиграли. Теперь будем тренироваться к финалу!» — говорит член команды Николай Будин.
Напомним, в 2018 году двукратный чемпион мира по спортивному программированию, номер один в мировых рейтингах программистов-олимпиадников Геннадий Короткевич пятый раз подряд выиграл престижный турнир Google.Algorithm. В 2019 году году Короткевич в шестой раз стал лучшим программистом мира — одержав победу в чемпионате Google Code Jam, который проводится ежегодно с 2003 года, в третий раз одержал победу на мировом турнире по программированию Facebook Hacker Cup.
А также впервые за всю историю ежегодного чемпионата по программированию Topcoder Open Короткевич победил сразу в двух треках — Marathon и Algorithm. А в 2020-ом в седьмой (!) раз подряд стал победителем Google Code Jam.
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