Снимки планеты были сделаны 24 марта в 15:30 по московскому времени спутниками «Электро-Л» №2 и 3 — они работают на круговой орбите высотой 36 тысяч километров, а также аппаратом «Арктика-М» на высокоэллиптической орбите — с максимальной высотой около 40 тысяч километров.

Всего на сегодняшний день в составе российской орбитальной группировки работают шесть метеорологических спутников — три «Метеора-М», два «Электро-Л» и одна «Арктика-М».