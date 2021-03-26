Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал снимки Земли, сделанные российскими метеорологическими спутниками одновременно с трех ракурсов. Для всех тех, кто все еще не верит, что планета круглая — посмотрите сами!
Снимки планеты были сделаны 24 марта в 15:30 по московскому времени спутниками «Электро-Л» №2 и 3 — они работают на круговой орбите высотой 36 тысяч километров, а также аппаратом «Арктика-М» на высокоэллиптической орбите — с максимальной высотой около 40 тысяч километров.
Всего на сегодняшний день в составе российской орбитальной группировки работают шесть метеорологических спутников — три «Метеора-М», два «Электро-Л» и одна «Арктика-М».
March 26, 2021
Напомним, ранее на сайте Роскосмоса был запущен раздел «Песни о космосе». Там можно найти композиции в исполнении Николая Расторгуева («Над Россией»), Дениса Майданова («Рвем небо мы в клочья»), Эдварда Хачаряна («Над Землей летит корабль»), Александра Маршала («Время-вечность») и Андрея Ктитарева («Танцы в небе»), все они — на стихи генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Как тебе такое Илон Маск?
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