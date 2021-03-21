Иностранным студентам из 25 стран разрешили вернуться в Россию на учебу

Речь идет об учащихся из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии и Японии.

«Следует учитывать, что въехать в Россию для обучения смогут иностранные граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой», — уточняется в сообщении. При этом студенты должны предупредить университет о дате въезда по электронной почте не менее чем за 10 дней. Более того, не ранее чем за три дня до въезда они обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус.