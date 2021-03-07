Российские вузы смогут использовать биометрию во время дистанционной сдачи экзаменов

Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Перед началом экзамена студенты должны зарегистрироваться в системе и пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

«Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена», — рассказали в пресс-службе.

Благодаря такому формату сдачи экзаменов студенты из отдаленных населенных пунктов смогут не приезжать в вуз.