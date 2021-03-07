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Российские вузы смогут использовать биометрию во время дистанционной сдачи экзаменов

В следующем году вузы России смогут проводить промежуточную аттестацию дистанционно с использованием биометрии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Возможность дистанционной сдачи экзаменов будет предоставляться студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Уточняется, что решение будет принимать руководство вузов. 

Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Перед началом экзамена студенты должны зарегистрироваться в системе и пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

«Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена», — рассказали в пресс-службе.

Благодаря такому формату сдачи экзаменов студенты из отдаленных населенных пунктов смогут не приезжать в вуз.

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