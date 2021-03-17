Как принятый законопроект о просветительской деятельности повлияет на работу вузов? Объясняет Европейский университет

Вчера Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о просветительской деятельности. Поправки к базовому «Закону об образовании» вводят в правовой обиход определение просветительской деятельности и закрепляют систему регулирования этой сферы со стороны профильных министерств – просвещения и науки и высшего образования.

В случае университетов государственное регулирование появилось в сфере, где оно совершенно не требуется и в которой компетенции образовательных организаций никто никогда под сомнение не ставил. Действительно, сложно представить себе, чтобы на академических площадках пропагандировалась откровенная лженаука или чтобы университеты становились пространством для политической деятельности движений или партий. Как известно, все это не соответствует духу академической этики и уже давно запрещено уставами и кодексами добросовестности университетов.

С другой стороны, в последние 5-10 лет российские университеты значительно продвинулись в просветительстве: онлайн-курсы, подкасты, каналы в Youtube, спецпроекты на Arzamas, многочисленные лекции и семинары на публичных площадках. Новые форматы не только полезны для рекрутинга, но и значительно расширяют университетские аудитории. Образование становится все более массовым и доступным. А теперь условия и формы ведения просветительской деятельности, а также контроль за ней будут устанавливаться Правительством. Мы пока не знаем, как это будет происходить, но явно не хотели бы столкнуться с рекомендованными списками тем или площадок для выступления.