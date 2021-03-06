В российских школах планируют ограничить доступ к «неправильному» контенту

Так, до конца 2021 года все городские школы должны подключиться к интернету со скоростью как минимум 100 Мбит/сек., поселковые и сельские школы — 50 Мбит/сек. В отдаленных школах планируют ввести другие технологии — например, будут использовать спутник.

«Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо», — подчеркнул он. При этом министр не уточнил, какой контент считается недопустимым.

Кравцов также добавил, что в России появилась система видео-конференц-связи для школ «Сфера». Она уже тестируется в 15 регионах.