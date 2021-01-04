Иностранный язык убрали из перечня обязательных предметов для сдачи ЕГЭ

Напомним, ЕГЭ в 2021 году должен пройти с 31 мая по 2 июля. Из-за пандемии проведение досрочного ЕГЭ отменяется, а выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, необходимо будет сдать два экзамена — по русскому языку и математике.