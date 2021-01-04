Иностранный язык убрали из перечня обязательных предметов для сдачи ЕГЭ

Минпросвещения отменило обязательную сдачу единого государственного экзамена по иностранному языку, которую планировали ввести с 2022 года. Соответствующий приказ ведомства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «русский язык» и «математика», — следует из документа. Выпускники могут сдавать по желанию английский, немецкий, французский, испанский или китайский. В список ЕГЭ по выбору также входят литература, химия, биология, физика, обществознание, информатика, география, история, родной язык и родная литература.
Ранее Национальный родительский комитет обращался в Минпросвещения РФ выступил против обязательной сдачи ЕГЭ по иностранному языку. Как считают в комитете, сдача этого экзамена должна проходить добровольно.
Напомним, ЕГЭ в 2021 году должен пройти с 31 мая по 2 июля. Из-за пандемии проведение досрочного ЕГЭ отменяется, а выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, необходимо будет сдать два экзамена — по русскому языку и математике.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.