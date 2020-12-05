Иностранным студентам, которые не могут обучаться в России, разрешили уйти в академотпуск

Студенты-иностранцы, не имеющие возможность посещать занятия, которые проходят очно в вузах России, могут взять академический отпуск или дополнительные занятия после того, как они вернутся в страну. Об этом рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, передает ТАСС.
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По его словам, в высших учебных заведениях России есть специальности, где не предусмотрено дистанционное обучение. Так, некоторые медицинские, инженерные направления требуют личного присутствия студентов.
«Как вот научить дистанционно хирурга? В этих ситуациях, конечно, либо будут переноситься соответствующие дисциплины на более поздний срок, либо студентам предлагается, если уж совсем нет возможности обучаться, уйти в академический отпуск, либо [брать] дополнительные занятия уже после того, когда будет очное присутствие. Рассматривают вузы самые разные варианты», — сказал Фальков.
Министр добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно больше студентов из-за рубежа обучались в российских вузах.
Напомним, ранее студентов российских вузов вновь перевели на «удаленку». Дистанционный формат обучения вводится по приказу Министерства образования и науки до конца первого семестра — с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021-го.
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