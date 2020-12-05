Иностранным студентам, которые не могут обучаться в России, разрешили уйти в академотпуск

По его словам, в высших учебных заведениях России есть специальности, где не предусмотрено дистанционное обучение. Так, некоторые медицинские, инженерные направления требуют личного присутствия студентов.

«Как вот научить дистанционно хирурга? В этих ситуациях, конечно, либо будут переноситься соответствующие дисциплины на более поздний срок, либо студентам предлагается, если уж совсем нет возможности обучаться, уйти в академический отпуск, либо [брать] дополнительные занятия уже после того, когда будет очное присутствие. Рассматривают вузы самые разные варианты», — сказал Фальков.