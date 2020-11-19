Ни скотчем, ни фольгой, ни резиной: утечку воздуха на МКС, которую нашли при помощи пакетика чая, не смогли устранить

Утечку воздуха на МСК выявили в сентябре 2019 года. В августе и сентябре 2020-го, после того, как скорость утечки возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российской части станции.

В октябре место утечки воздуха удалось обнаружить при помощи пакетика чая — его движение в невесомости в сторону течи воздуха за борт станции было зафиксировано камерами. Тогда же трещина длиной 4,5 сантиметра была заклеена каптоновой лентой — термостойким скотчем, а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги.

Увы, это не помогло, и воздух продолжает покидать МКС через трещину. Это показала проверка герметичности, проведенная в минувшую среду — за сутки в закрытом люке давление упало с 736 до 685 миллиметров ртутного столба. Переживать не стоит. В «Роскосмосе» сообщили РИА «Новости», что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты в настоящий момент решают, как залатать ее надолго.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.