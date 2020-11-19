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Ни скотчем, ни фольгой, ни резиной: утечку воздуха на МКС, которую нашли при помощи пакетика чая, не смогли устранить

Утечку воздуха на МКС, которую российские космонавты нашли при помощи пакетика чая, не смогли устранить. Трещину длиной 4,5 сантиметра пытались залатать термостойким скотчем и заплаткой из резины и алюминиевой фольги. Несмотря на все старания, сквозь нее продолжает просачиваться воздух.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Утечку воздуха на МСК выявили в сентябре 2019 года. В августе и сентябре 2020-го, после того, как скорость утечки возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российской части станции.

В октябре место утечки воздуха удалось обнаружить при помощи пакетика чая — его движение в невесомости в сторону течи воздуха за борт станции было зафиксировано камерами. Тогда же трещина длиной 4,5 сантиметра была заклеена каптоновой лентой — термостойким скотчем, а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги.

Увы, это не помогло, и воздух продолжает покидать МКС через трещину. Это показала проверка герметичности, проведенная в минувшую среду — за сутки в закрытом люке давление упало с 736 до 685 миллиметров ртутного столба. Переживать не стоит. В «Роскосмосе» сообщили РИА «Новости», что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты в настоящий момент решают, как залатать ее надолго.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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