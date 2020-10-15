Пакетик чая помог российским космонавтам найти утечку воздуха на МКС

Как рассказал космонавт Анатолий Иванишин, пакетик чая помог выявить предполагаемое место утечки воздуха в модуле «Звезда» на МКС своей траекторией движения. Его движение в невесомости в сторону течи воздуха за борт станции было зафиксировано камерами.

«Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая перед закрытием переходной камеры. У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», — сказал космонавт.

Не только люди и машины могут летать в космос — теперь там побывал и куриный наггетс. Свое путешествие он совершил, будучи прикрепленным к метеорологическому зонду, и набрал высоту примерно в 880 тысяч наггетсов от поверхности Земли. Мы не шутим — посмотрите сами!