5 ноября число заболевших коронавирусом в мире превысило 48 миллионов человек, а за сутки зафиксирован рекордный прирост — 684 911 диагностированных случаев заражения. Во многих странах мира введен вот уже второй жесткий карантин за этот год: закрыты рестораны и культурные институции, введен комендантский час. «Собака.ru» попросила жителей США, Чехии, Италии, Испании, Австрии, Голландии и Германии рассказать, какие меры предприняли там правительства и как на них реагируют люди.
Локдаун 2.0: Какие карантинные меры приняты в США, Германии, Италии, Испании, Австрии и других странах
США, Калифорния и Техас
Егор Борисов
Ограничения на передвижение: Ни в Техасе, ни в Калифорнии сейчас этого нет, можно перемещаться между Штатами. Не знаю, контролирует ли кто-то передвижения именно заразившихся, но по улицам и общественным пространствам можно ходить, в парках обычный трафик из гуляющих, большие торговые центры открыты.
Общепит и рестораны: В Техасе люди сидят и внутри, и снаружи. Некоторые более сознательные заведения ограничивают количество людей за столиками, в даунтауне люди толпятся у баров также, как в Петербурге. В Калифорнии строже, но большие открытые общественные пространства в Сан-Франциско кишат людьми по выходным, на входе просят носить маски, все заведения работают в режиме веранд. В любые магазины обычно стоит небольшая очередь, потому что запускают по одному и следят за количеством людей.
Массовые мероприятия: Все традиционные осенние большие мероприятия в Сан-Франциско отменили.
Культурные институции: В Техасе закрыты библиотеки, но и в Калифорнии, и в Техасе открыты музеи. Туда можно попасть по записи, количество билетов ограничено. Филармонии и театры работают в режиме трансляций.
Школы и университеты: В Техасе очных лекций у студентов нет, все учатся из дома или общежития, но иногда проводятся семинары и консультации с личным дистанцированным присутствием небольшого количества людей. В Калифорнии все на более строгом локдауне, но те, у кого есть занятия в лабораториях, ходят туда и каждую неделю сдают тесты.
«В Калифорнии все садятся на машины и уезжают на выходные на побережье, в горы или долины с виноградниками, где работают летние дегустационные веранды на винодельнях. В моем районе на окраине все всегда ходят в масках и даже в парках бегают и занимаются спортом только в них, хотя это не является обязательным. Я бегаю без маски, и на меня косятся и уступают дорогу. Все офисы и кампусы технологических компаний стоят закрытые — еще очень надолго».
Чехия, Прага
Александра Генералова
Ограничения на передвижение: С 5 октября до 20 ноября в Чехии введено чрезвычайное положение, с 28 октября — комендантский час, то есть после 21:00 выходить на улицы нельзя, только гулять с собакой. Выезжать в другие страны ЕС можно, но нужно сдавать тест на коронавирус по приезду, а еще иметь свежий тест при отправлении. Тест довольно дорогой, если переводить в рубли — 1750 крон (6000 рублей). В Россию и обратно есть прямые рейсы в Шереметьево, но это опция для обладателей чешского гражданства, ВНЖ, а также разрешений на работу и учебу. Перемещения по стране не ограничены, но гостиницы закрываются, а за соблюдением комендантского часа строго следят.
Общепит и рестораны: Рестораны и кофейни закрыты, но работают на вынос и доставку. В прошлое воскресенье ввели новый запрет: теперь по воскресеньям закрыты все продуктовые магазины.
Массовые мероприятия: отменены.
Культурные институции: закрыты.
Школы и университеты: полностью перешли на удаленное обучение.
«Неделю назад мне позвонила мама и сказала, что по телевизору говорят, что в Праге можно выходить только в аптеку и за продуктами. На самом деле это не так: я хожу в поликлинику лечить зубы, по выходным мы катаемся по паркам на велосипедах и сидим на скамеечке с едой на вынос — никто нас оттуда не сгоняет, как было в Петербурге в мае. Тогда полиция чуть не арестовала меня за то, что я присела с тяжелыми сумками из магазина на лавку в своем дворе, а мой муж в Праге в это время пил пиво на травке в центре города. Люди занимаются спортом на улице, ходят в любимые кофейни за кофе, атмосфера спокойная. В транспорте и в помещении нужно быть в маске, за неношение штрафуют — в октябре в Праге выявили 6 599 нарушителей и наложили 354 штрафа на месте на сумму 95 тысяч крон. Мои личные ощущения: с удаленной работой переживать локдаун тут куда спокойнее, чем было в Петербурге весной — чехи в целом не склонны к истерии. Все мои любимые кафе работают на вынос, приятно зайти и поболтать немного с сотрудниками (в масках, конечно), пока ждешь заказ. Здесь очень много парков и лесопарков, которые не закрывали ни весной, ни сейчас — они заменяют мне и музеи, и кино, и бары. Заболеваемость растет, но мне спокойно: весной Чехия первая ввела режим ЧП и обошлась малой кровью. Есть доверие к мерам, которые принимает правительство, и они кажутся мне разумными, потому что худшее, что может быть — концлагерь цифрового контроля, который устроили в апреле в Москве».
Голландия, Амстердам
Мария Тиника
Ограничения на передвижение: Их нет, но встречаться и общаться можно не больше, чем двум. В Роттердаме собираются вводить более жесткие ограничения с комендантским часом и закрытием магазинов и школ. Просят воздержаться от поездок за границу до января.
Общепит и рестораны: работает только на вынос уже две недели и, похоже, до середины декабря.
Массовые мероприятия: отменены.
Культурные институции: С 4 ноября закрыты музеи и библиотеки. Еще раньше перестали работать кинотеатры, зоопарки и парки развлечений.
Школы и университеты: продолжают работу.
«Самое главное, чтобы не закрыли кофейни, без них будет совсем грустно. Парки открыты, так что гулять есть где. Удивительно, что магазины открыты. Маски обязательны в общественном транспорте и внутри помещений, это правило соблюдают: чувствуешь себя увереннее, когда все вокруг в масках. Перчатки носить не обязательно, но везде на входе стоит санитайзер — тебя могут попросить воспользоваться им. Люди, конечно, устали и каждый вторник ждут пресс-конференции премьер-министра со страхом».
Италия, Генуя
Александра Борисова
«Вышел новый декрет, он действует с сегодняшнего дня до начала декабря, и для большей части территории он почти ничего не изменил. Новое в нет — разделение страны на желтые, оранжевые и красные регионы. Красные зоны — это Ломбардия, Пьемонт, Калабрия и Валле-д’Аоста.
Ограничения на передвижение: Ограничения на передвижения действуют только в красных зонах: там нужно находиться внутри города, а если он большой — то внутри своего района. С 22 до 5 утра действует комендантский час.
Общепит и рестораны: Рестораны совсем закрыты только в красных зонах, в остальных — работают до 18:00. Открыты только основные магазины, но при этом продолжают работу парикмахерские и салоны красоты, все можно доставлять.
Массовые мероприятия: Везде запрещены.
Культурные институции: Везде закрыты театры, кино, музеи, спортивные залы.
Школы и университеты: Университеты и старшие классы везде учатся удаленно, в красных зонах на удаленке еще и средние классы.
Все это — даже близко не такой локдаун, как ранее — сейчас даже в красных зонах не введены объяснительные, которые весной нужно было писать, если ты выходишь из дома. На свежем воздухе можно находиться — ограничений по времени нет. Общественный транспорт ходит с 50-процентной наполняемостью, фабрики и заводы работают.
Я нахожусь в желтой зоне, поэтому все не так плохо, хотя в чем-то тяжелее, чем весной. Тогда было понятно, что нужно крепиться, досидеть до мая и что-то улучшится. А сейчас основная тяжесть заключается в том, что непонятно, куда мы идем — посидим месяц, а дальше-то что будет? Какая долгосрочная стратегия? Мы выйдем, опять начнутся заражения, опять все будет закрываться — неясно, как надолго. Конечно, сказывается накопленная усталость: весной все соблюдали ограничения, а сейчас периодически происходят акции протеста. Зато через две недели после введения мер взрывной рост заболеваемости остановился. Нельзя сказать, что волна спала, но сейчас количество новых случаев по крайней мере не увеличивается — Италия застряла на 30 000 в день. Может быть, хотя бы рождество будет поспокойнее».
Австрия, Вена
Ольга Дерксен
Ограничение на передвижение: Ограничений на передвижение внутри страны и ЕС нет, но всех предупреждают о потенциальной опасности. С 3 ноября введен комендантский час с 20:00 до 6:00.
Общепит и рестораны: Со дня локдауна (3 ноября) работают только на вынос и доставку.
Массовые мероприятия: Отменены, не планируют открывать рождественские рынки.
Культурные институции: Театры закрыты, все выставки отменены.
Школы и университеты: Все университеты и старшие классы переведены на онлайн-обучение, младшие классы ходят в школу, но обязательно в масках.
«Самое большое непонимание у многих (у меня в том числе) вызвал комендантский час. Даже в одиночестве ночью по улице гулять нельзя, невозможно пойти на пробежку в 5 утра. Также нельзя собираться вместе людям больше, чем из двух разных мест жительства. Это грустно, потому что ноябрь — и так самый депрессивный месяц года, а теперь еще и нельзя собраться компанией друзей. Но понятно, что это правило введено, чтобы было проще, в случае чего, отследить, кто с кем контактировал».
Германия, Берлин
Дарья Скибо
Ограничения на передвижение: Ограничений на передвижение внутри Германии сейчас нет. Со 2-го ноября отелям запретили селить туристов, а правительство Германии настойчиво рекомендует отложить путешествия и ограничить контакты. Границы внутри ЕС пока не закрыты, но все больше стран (их список постоянно пополняется) попадают в «красную зону»: по прибытию из них необходимо сделать тест на коронавирус, изолироваться на 14 дней и направить заявление в районный департамент здравоохранения.
Общепит и рестораны: Две недели барам и ресторанам можно было работать только до 23:00, но с понедельника они могут готовить только на вынос. Остаются открытыми столовые, но и там нельзя размещать за столом больше двух человек. Продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 6 утра.
Массовые мероприятия: На улице запрещены все массовые мероприятия, в которых участвует более 100 человек (для помещений – более 50). Все они должны соблюдать дистанцию и носить маски. В ноябре Берлин больше не танцует: за нелегальными рейвами пристально следит полиция. Ограничения не касаются митингов и политических демонстраций (этого права граждан нельзя лишить, согласно Конституции) — на них может быть сколько угодно людей и в помещении, и на улице.
Культурные институции: Весь ноябрь музеи, кинотеатры и театры и другие культурные места будут оставаться закрытыми. Закрылись также спортзалы, танцевальный студии, бассейны, бани и спа, тату-салоны, косметические кабинеты, а также места, в которых оказывают сексуальные услуги. Парикмахерские пока работают.
Школы и университеты: Сейчас существует три режима «опасности» школ. Желтый подразумевает, что в школе необходимо носить маски, оранжевый – что маски нужны даже в классах во время урока. Красный режим означает, что школа закрыта на карантин. Сейчас на карантине как минимум одна школа, но большинство из них стремительно переходит из «желтого» режима в «оранжевый».
«Со 2-го ноября в Германии официально начался второй – «мягкий» — локдаун. Пока до 30 ноября, но все понимают, что ограничительные меры могут продлить и на более долгий срок, если эпидемиологическая ситуация (но главное – нагрузка на систему здравоохранения) не изменится. Остаются открытыми аптеки, супермаркеты, а также те магазины, площадь которых соответствует новым требованиям: на одного покупателя должно приходиться минимум 10 кв метров. У дверей магазинов снова появились сотрудники-светофоры, которые разрешают входить и контролируют очередь.
В Берлине ограничено число людей, которые могут встречаться в помещении или на улице. Сейчас это максимум 10 человек из двух разных домохозяйств. Заниматься спортом можно тоже только вдвоем с другом. Базовое правило во всех публичных местах (в магазинах, на остановках транспорта, на вокзалах и в других замкнутых пространствах) – держать дистанцию 1,5 метра и носить маску. За отсутствие маски там, где носить ее предписывают правила, предполагается штраф. Недавно в Берлине появились 33 улицы, на которых необходимо быть в маске. Пока, к счастью, это не весь город, но, к сожалению, непонятно, что делать велосипедистам.
Главная моя сложность – это постоянное обновление правил. Возможно, все, что я здесь говорю, на момент публикации будет полностью устаревшим. Я не успеваю следить за тем, какие улицы становятся «красными» (но, к счастью, на них быстро появляется разметка «носить маски»), я перестала понимать, где и как могу увидеть друзей и что конкретно нам разрешается делать вместе. Я сочувствую владельцам баров и ресторанов: да, город поддерживает их, но они теряют клиентов и деньги. Идею поехать в Россию на новогодние праздники я оставила: многие мои друзья путешествуют из Евросоюза и обратно, но я волнуюсь, что рейсы могут отменить в любой момент, или что новые меры, связанные с тестами и карантинами, станут еще более жесткими. Если сравнивать второй локдаун с первым – весенним – ощущения удручающие. Мне кажется, мы все очень устали и раздражены».
Испания, Валенсия
Агния Майкова
Ограничения на передвижение: Сейчас временно ограничен въезд и выезд из провинции. Ограничений на передвижение между городами нашей провинции нет. Действует комендантский час: с полуночи до шести утра нельзя находится на улице.
Общепит и рестораны: Все заведения закрываются в 23:00, введено ограничение на количество клиентов.
Массовые мероприятия: запрещены. В заведениях и дома можно собираться максимум вшестером.
Культурные институции: Музеи и библиотеки открыты, но ограничено количество людей, которое может находится внутри. Также обязательно использовать маски и санитайзер.
Школы и университеты: работают. В школах создано разное расписание для разных классов, обязательно ношение масок. В университетах часть студентов ходит на лекции, другая часть — смотрит их онлайн, потом они меняются.
«Поскольку я переехала в небольшой городок и мы живем в доме с участком, мне легко переживать новые ограничения. В Валенсии напряжение ощущалось гораздо сильнее. Мы уже привыкли, что все всегда в масках на улицах и в помещениях. Здесь очень редко можно встретить человека без маски».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.