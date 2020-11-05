Локдаун 2.0: Какие карантинные меры приняты в США, Германии, Италии, Испании, Австрии и других странах

Ограничения на передвижение: Ограничений на передвижение внутри Германии сейчас нет. Со 2-го ноября отелям запретили селить туристов, а правительство Германии настойчиво рекомендует отложить путешествия и ограничить контакты. Границы внутри ЕС пока не закрыты, но все больше стран (их список постоянно пополняется) попадают в «красную зону»: по прибытию из них необходимо сделать тест на коронавирус, изолироваться на 14 дней и направить заявление в районный департамент здравоохранения.

Общепит и рестораны: Две недели барам и ресторанам можно было работать только до 23:00, но с понедельника они могут готовить только на вынос. Остаются открытыми столовые, но и там нельзя размещать за столом больше двух человек. Продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 6 утра.

Массовые мероприятия: На улице запрещены все массовые мероприятия, в которых участвует более 100 человек (для помещений – более 50). Все они должны соблюдать дистанцию и носить маски. В ноябре Берлин больше не танцует: за нелегальными рейвами пристально следит полиция. Ограничения не касаются митингов и политических демонстраций (этого права граждан нельзя лишить, согласно Конституции) — на них может быть сколько угодно людей и в помещении, и на улице.

Культурные институции: Весь ноябрь музеи, кинотеатры и театры и другие культурные места будут оставаться закрытыми. Закрылись также спортзалы, танцевальный студии, бассейны, бани и спа, тату-салоны, косметические кабинеты, а также места, в которых оказывают сексуальные услуги. Парикмахерские пока работают.

Школы и университеты: Сейчас существует три режима «опасности» школ. Желтый подразумевает, что в школе необходимо носить маски, оранжевый – что маски нужны даже в классах во время урока. Красный режим означает, что школа закрыта на карантин. Сейчас на карантине как минимум одна школа, но большинство из них стремительно переходит из «желтого» режима в «оранжевый».

«Со 2-го ноября в Германии официально начался второй – «мягкий» — локдаун. Пока до 30 ноября, но все понимают, что ограничительные меры могут продлить и на более долгий срок, если эпидемиологическая ситуация (но главное – нагрузка на систему здравоохранения) не изменится. Остаются открытыми аптеки, супермаркеты, а также те магазины, площадь которых соответствует новым требованиям: на одного покупателя должно приходиться минимум 10 кв метров. У дверей магазинов снова появились сотрудники-светофоры, которые разрешают входить и контролируют очередь.

В Берлине ограничено число людей, которые могут встречаться в помещении или на улице. Сейчас это максимум 10 человек из двух разных домохозяйств. Заниматься спортом можно тоже только вдвоем с другом. Базовое правило во всех публичных местах (в магазинах, на остановках транспорта, на вокзалах и в других замкнутых пространствах) – держать дистанцию 1,5 метра и носить маску. За отсутствие маски там, где носить ее предписывают правила, предполагается штраф. Недавно в Берлине появились 33 улицы, на которых необходимо быть в маске. Пока, к счастью, это не весь город, но, к сожалению, непонятно, что делать велосипедистам.

Главная моя сложность – это постоянное обновление правил. Возможно, все, что я здесь говорю, на момент публикации будет полностью устаревшим. Я не успеваю следить за тем, какие улицы становятся «красными» (но, к счастью, на них быстро появляется разметка «носить маски»), я перестала понимать, где и как могу увидеть друзей и что конкретно нам разрешается делать вместе. Я сочувствую владельцам баров и ресторанов: да, город поддерживает их, но они теряют клиентов и деньги. Идею поехать в Россию на новогодние праздники я оставила: многие мои друзья путешествуют из Евросоюза и обратно, но я волнуюсь, что рейсы могут отменить в любой момент, или что новые меры, связанные с тестами и карантинами, станут еще более жесткими. Если сравнивать второй локдаун с первым – весенним – ощущения удручающие. Мне кажется, мы все очень устали и раздражены».