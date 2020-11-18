Студенты МГУ потребуют в суде скидку на обучение из-за перевода на «удаленку»

Коллективный иск студентов-контрактников подан к МГУ, в качестве третьей стороны указаны Минобрнауки и правительство России. Как говорится в исковом заявлении, весной 2020 года, во время карантина, студенты не могли посещать лекции, пользоваться библиотекой и были лишены возможности личного контакта с преподавателями — тогда как это предусмотрено договором на обучение. Также составители иска указывают, что по договору обучение должно осуществляться в очной форме. Из-за перехода на «удаленку» качество учебного процесса «снизилось в разы».

«В процессе дистанционной передачи материала имели место технические сбои, что вызвано неготовностью используемых интернет-ресурсов. Преподавательский состав не был подготовлен к высокой степени информационной коммуникации, у него недостаточно выработаны навыки методик онлайн-преподавания и удаленной передачи знаний, в связи с чем дистанционные занятия превращаются в систему самообразования», — приводит «Коммерсантъ» выдержку из искового заявления студентов.

Студенты планируют через суд обязать МГУ частично вернуть выплаченные ими средства за весенний семестр 2019–2020 учебного года и осенний семестр 2020–2021 учебного года. Ранее с соответствующей просьбой студенты обращались к ректору МГУ Виктору Садовничему, однако на письма им не ответили. Также студенты потребуют пересчета стоимости проживания в общежитии и отмены оплаты для тех, кто съехал из него во время «удаленки».

«Серверы не выдерживают лекций с большим количеством слушателей, звук скачет, видео виснет, качество того и другого ниже среднего. Иногда из-за проблем с нагрузкой на серверы могут отмениться все пары. Думаю, на скидку 50% мы смело можем рассчитывать, хотя по ощущениям всех тех, с кем мне приходилось говорить, продуктивность обучения упала на 70–80% точно», — отмечает один из инициаторов иска, студент 3-го курса философского факультета МГУ Семен Беляев.

Напомним, с 13 ноября студентов российских вузов вновь перевели на «удаленку». Дистанционный формат обучения вводится по приказу Министерства образования и науки до конца первого семестра.