Посмотрите на первый наггетс в космосе. Мы не шутим — он побывал на высоте в 880 тысяч наггетсов от Земли!

Отправить наггетс в стратосферу решила британская сеть супермаркетов Iceland — в честь своего 50-летия. Запуск состоялся на ферме в Уэльсе, неподалеку от главного офиса компании, а приземление где-то в холмах — позже участники эксперимента отправились на место падения и сфотографировались на память.

Удивительно, но наггетс пережил все сложности космического полета. Подвешенный на леске, он развил скорость до 322 километров в час при температуре до -60 градусов по Цельсию. 33 528 метров — такую максимальную высоту набрал во время полета наггетс. В пересчете на наггетсы это примерно 880 тысяч наггетсов от поверхности Земли!