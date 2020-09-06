Лучшие учителя Петербурга получат премии в 200 тысяч рублей

В постановлении говорится о том, что наградят 10 лучших руководителей государственных образовательных учреждений Петербурга, а также 30 лучших учителей петербургских школ. При этом размер премии — 200 тысяч рублей каждая. Конкурсный отбор проводил комитет по образованию. Решение о присуждении премий принимала специальная комиссия, которая состояла из ученых, педагогов, руководителей органов управления образованием.