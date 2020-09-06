В Петербурге лучшие учителя и руководители школ получат премии в размере 200 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора Петербурга.
Лучшие учителя Петербурга получат премии в 200 тысяч рублей
В постановлении говорится о том, что наградят 10 лучших руководителей государственных образовательных учреждений Петербурга, а также 30 лучших учителей петербургских школ. При этом размер премии — 200 тысяч рублей каждая. Конкурсный отбор проводил комитет по образованию. Решение о присуждении премий принимала специальная комиссия, которая состояла из ученых, педагогов, руководителей органов управления образованием.
На совещании глава города Александр Беглов поблагодарил педагогов, добавив, что в период пандемии учителя вместе со всеми детьми работали в дистанционном режиме. По его словам, 687 петербургских школ успешно начали учебный год, в этом году в первый класс пошли 62 тыс. учеников.
Ранее первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил о том, что случаи распространения коронавирусной инфекции в российских школах являются единичными. Также он добавил, что во многих регионах родители могут перевести детей на дистанционный формат обучения.
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