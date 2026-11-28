О сроках завершения работ «Фонтанке» рассказал⁠ заместитель генерального директора Эрмитажа по строительству и архитектурной реставрации Сергей Макаров. По его словам, монолитный железобетонный каркас здания уже возведен, а монтаж витражных конструкций выполнен на 99%.

Согласно заключению Главгосэкспертизы, сметная стоимость строительства составляет 5,3 млрд рублей в ценах 2014 года. При заключении контрактов на продолжение работ сумму проиндексируют.

Строительство третьей очереди затянулось на несколько лет. Первоначально объект собирались передать музею еще до пандемии. Как отмечает издание, одной из причин задержки стало уголовное дело с участием чиновников Минкультуры и строителей.

Ранее Собака.ru рассказывала о планах Эрмитажа открыть новый рыцарский зал в «Старой Деревне»⁠. По словам директора музея Михаила Пиотровского, его создадут, пока существующий зал будет находиться на реставрации. В новом корпусе также планируют разместить большой зал с русскими фресками и еще одну Галерею костюма.