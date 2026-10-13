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Реставрации

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Эрмитаж откроет новый рыцарский зал в Старой деревне

Пока имеющиеся рыцарский зал будет реставрироваться, Эрмитаж создаст новый в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня», об этом в интервью РБК рассказал директор музея Михаил Пиотровский. По его словам, масштабную реставрацию Эрмитажа, анонсированную летом 2025 года, будут проводить постепенно и сам музей на время ремонта не закроется.

Рыцарский зал до начала реставрации
Инна Метелькова / Собака.ru

Рыцарский зал до начала реставрации

Инна Метелькова / Собака.ru
Инна Метелькова / Собака.ru

Временно прекратят свою работу лишь некоторые залы и помещения. Например, Эрмитажный театр закроется на год-полтора. Его изменят, так как «он стал более тесным, потерялся античный дух, который был у Кваренги», объясняет руководитель музея. Сцену сделают больше, сиденья отодвинут дальше, а их цвет поменяют на зеленый.

Реставрация также затронет несколько залов Нового Эрмитажа, в том числе зал Снейдерса. Пока зал будут ремонтировать, серию картин художника с торговыми лавками перенесут в другое место. Где именно их выставят, в музее пока не решили, но директор Эрмитажа озвучил два возможных варианта: картины могут появиться в Николаевском зале или в пространстве Главного штаба.

Кроме того, здание Биржи на время ремонта сделают одновременно «торжественным залом музейным, торжественным залом городским и залом для временных выставок».

Ранее Михаил Пиотровский заявлял, что финансировать реставрацию музея на Дворцовой набережной будут за счет государственных и частных средств. Напомним, что конкурс на поиск подрядчика, который займется реставрацией рыцарского зала за 19 млн рублей, объявили в конце мая. Его победителем стала «Петербургская реставрационная компания». Она пообещала выполнить работы дешевле — за 17 млн рублей.

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