«Вот тут у нас следы гниения — здесь были гвозди, которые корродировали и распускали "черноту" по дереву», — говорит реставратор Михаил Желиостов, водя пальцем вокруг черных точек на массивной деревянной двери.

Даже без пояснений Михаила видно, что время и в первую очередь люди ее не пощадили. Отверстия для стекол пустые, даже некоторые деревянные панели (кстати, их называют филенками) не сохранились. На месте, где когда-то был замок, целый кусок дерева буквально кем-то вырван.

Тут и там видны пятна столярной шпатлевки, которой реставраторы уже замазали выбоины. «Это следы либо от гвоздей, либо от ударов», — констатирует Михаил тоном не то археолога, не то патологоанатома.