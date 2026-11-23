На углу набережной Кутузова и Гагаринской улицы вот уже скоро полтора века стоит особняк с красивым, скругленным с угла, фасадом. В 1902-м этот дом построили для Ольги Серебряковой, дочери сенатора . В советское время здесь располагались различные учреждения, что не прошло бесследно — шикарные интерьеры померкли. В нулевые тут снимали легендарный сериал «Тайны следствия», а сейчас здание реставрируют для Европейского университета. Важная часть — восстановление интерьеров, в том числе уникальных балконов, дверей и окон из редких пород дерева. Журналист Собака.ru Константин Крылов специально отправился в Красное село, чтобы полюбоваться, как реставрируют деревянный петербургский модерн.
«Вот тут у нас следы гниения — здесь были гвозди, которые корродировали и распускали "черноту" по дереву», — говорит реставратор Михаил Желиостов, водя пальцем вокруг черных точек на массивной деревянной двери.
Даже без пояснений Михаила видно, что время и в первую очередь люди ее не пощадили. Отверстия для стекол пустые, даже некоторые деревянные панели (кстати, их называют филенками) не сохранились. На месте, где когда-то был замок, целый кусок дерева буквально кем-то вырван.
Тут и там видны пятна столярной шпатлевки, которой реставраторы уже замазали выбоины. «Это следы либо от гвоздей, либо от ударов», — констатирует Михаил тоном не то археолога, не то патологоанатома.
Те самые двери, с которых началась наша экскурсия, на левой хорошо видно место, откуда вырвали замок
Мы находимся в Красном Селе, в неприметном здании из силикатного кирпича. Когда-то здесь была военная часть, теперь — реставрационные мастерские. Тут и там стоят роскошные двери под три метра в высоту, они приехали сюда из особняка Серебряковой, что на углу набережной Кутузова и Гагаринской улицы.
Шикарный дом возвели в 1900–1902 годах для дочери сенатора Владимира Ратькова-Рожнова Ольги. Это был подарок на свадьбу с полковником-кавалергардом Марком Серебряковым. До революции дом славился роскошными приемами, после стал одним из многочисленных особняков, отданных под общественные нужды.
Здесь последовательно сменяли друг друга техникум, проектно-конструкторское бюро и учебно-производственный комбинат. После перестройки тут располагался Совет Ветеранов, снимали самый долгий сериал в истории отечественного телевидения «Тайны следствия». Люди приходили и уходили, таблички менялись, неизменно оставляя следы на деревянных панелях.
После снятия краски и лака на дверях хорош видны следы прошлых ремонтов, в частности замена фрагмента из дерева других пород
Золото и костный клей
«Первое, что надо сделать, когда дерево приезжает сюда, — послойная расчистка», — продолжает свою экскурсию Михаил. Мы проходим мимо целого ряда дверей, стоящих торцом, как книги на полке.
В 2020-м особняк Серебряковой (именно так здание значится в реестре памятников) перешел Европейскому университету. Несколько лет в старом здании работали ученые, здесь торжественно вручались студенческие билеты и дипломы. Параллельно архитекторы и реставраторы исследовали архивы и вместе с вузом готовили проект бережной реставрации. Наконец рабочие приступили к работам в здании, а деревянные конструкции — двери, окна дубовые шкафы и целый внутренний деревянный балкон — отправились в Красное Село.
«Во время расчистки мы проверяем, сколько слоев краски и лака наносили на предмет за время бытования, — говорит Михаил. — На этом объекте у нас рекорд — 16 слоев, включая грунтовку. Делаем эту работу, предъявляем авторскому надзору, и он нам говорит, какой цвет мы считаем оригинальным, и восстанавливаем. После этого идет уже окончательная расчистка. За исключением небольшого кусочка, где после реставрации будет видно, сколько слоев краски здесь было».
Когда с дверей и мебели снимают многочисленные слои краски, лака (и всего прочего, что оказывалось под рукой у ремонтников прошлого), становится видно, в каком на самом деле состоянии предмет. В хорошем случае выясняется, что в двери, которая пойдет под покраску, есть несколько вмятин, а часть деревянных деталей от времени треснула. Тогда все решается баночкой шпатлевки и парой зареек — так называют небольшие деревянные вставки, призванные закрыть трещину. Понятное дело, что такие приятные сюрпризы реставраторов ждут редко.
«Здесь у нас мастичный декор, — рассказывает Михаил, показывая на большую дверь, лежащую на козлах под рамой. С нее уже сняли краску, оставив лишь дерево (кажется, это ель) и лепные украшения в виде фруктов, ангелочков и скрипки. «Декор сделан из целлюлозы, мела, костного клея и еще нескольких добавок, — продолжает реставратор. — Обрати внимание на трещины, а еще вот здесь утрата элемента, тут тоже, здесь вообще видна арматура, на которой держалась мастика».
Чтобы восстановить недостающие элементы, реставраторы изучают одинаковый декор на всех дверях из одного помещения (как минимум по теории вероятности на разных панелях должны были пострадать разные элементы). После чего отливают формы из силикона, чтобы в них по старой технологии воссоздать утраченные детали. На все про все — от расчистки до покраски такой двери — у мастера уходит три-четыре месяца.
Впрочем, процесс может несколько затянуться, если часть декора требует позолоты. «Когда ты готовишь предмет под золото, нужны почти стерильные условия, — говорит Михаил. — Реставратор покрывает уже воссозданный декор левкасом (мелом с клеем), чтобы закрыть поры. После этого поверхность несколько шпаклюется, покрывается специальным лаком под названием мордан и только после этого кладется сусальное золото. Если под ним окажется незакрытая пора или пылинка, весь эффект пропадет. Будет видно, что это не золотой декор, а просто дерево, покрытое золотой фольгой».
Зуб дракона и пропавшие рыбаки
«Зачастую история какая, — рассуждает Михаил, — висит дверь на двух петлях и постепенно провисает под действием гравитации. Что делает эксплуатирующий инженер? Там, где дверь по полу шкрябает, он ее подрезает, а сверху прибивает рейку. В итоге дверь становится не прямоугольная, а трапециевидная. Теперь наша задача —то, что нарастили сверху, убрать, то, что снизу отрезали, нарастить».
Как уже говорилось выше, пара трещин, побитая жизнью и людьми лепнина — не главные проблемы реставраторов. Куда неприятнее утрата целых элементов, особенно если речь о тех предметах, которые нельзя покрасить. Скажем, о резной двери, которая должна являть миру великолепие узора и фактуры настоящего дерева.
Михаил Желиостов
Реставратор, заместитель руководителя проекта по производству ООО «ПСБ «ЖилСтрой»:
«Одно из самых замысловатых в особняке Серебряковой — помещение номер 202. Там есть красивые резные консоли, которые требуют реставрации. К примеру у дракона нет одного зуба. Восстанавливать его пришлось неделю — мастеру нужно было подготовить основание, засверлить нагель и на него закрепить сам зуб. Причем из ореха».
Последнее обстоятельство особенно важно. Поиск подходящих материалов — отдельная головная боль для реставраторов. По умолчанию они стараются сохранить все оригинальные детали, и только если этих деталей нет (или они тронуты черной плесенью), ищут замену, причем желательно из древесины того же времени (именно поэтому Михаил забрал к себе в мастерскую демонтированные в ходе реставрации деревянные балки перекрытий). Если и это невозможно, приходится искать новую доску. Всеми правдами и неправдами.
«Часто в отделке предметов используют древесину ореха, но есть проблема в том, что в зависимости от региона произрастания у него отличается цвет и текстура, — объясняет Михаил. — Сейчас в ходу европейский орех, который имеет серовато-сизый оттенок, а нам нужен орех красного оттенка, а его днем с огнем надо искать В городе есть пара поставщиков экзотической древесины, но у них только небольшие бруски. Сейчас я веду переговоры с одним джентльменом — мы познакомились, когда я искал тик для ремонта палубы ледокола "Красин". Месяца два это уже продолжается».
При этом, сетует реставратор, даже если дерево нашлось, его удалось купить, доставить из другой страны (на что уходит подчас несколько месяцев) результат все равно может оказаться разочаровывающим. «Бывает так, что орех нужного сорта растет на неподходящей почве, тогда он… тоже будет сероватым. Смех смехом, а ты ищешь, чудом находишь кусок нужного материала, покупаешь, а брусок в итоге все равно приезжает не того оттенка — остается только тонировать».
Бывает и так, что некоторые элементы воссоздать вовсе не удается. Причем даже не из-за материала. «К примеру, все то же помещение 201 с ореховыми дверями, — продолжает мастер. — Резные панели мы восстановили, но там были еще очень красивые расписные филенки с китайскими сюжетами: там была деревня, рыбаки. Проблема в том, что изображения не сохранились. Удалось найти только фотографию 2000-х годов, куда попала половина двери. Этого просто недостаточно для воссоздания».
Большие риски и напряженные места
«После того как двери собрали, покрасили, позолотили, в идеале у нас предварительно собрать, чтобы посмотреть, как все работает, — подводит итог нашей небольшой экскурсии Михаил. — Если этого не сделать, то на месте тебя ждет очень большая головная боль».
Дело в том, что деревянные элементы (в особенности двери и окна) часто изгибаются, идут «винтом» или «волной». «В теории ситуацию можно поправить, но для этого нужно искать напряженное место, которое утянуло всю конструкцию, и удалять, — поясняет мастер. — Большой риск, всегда можно ошибиться, да и вообще с предметом охраны и историческим наследием так, мягко говоря, делать не стоит. Поэтому всю кривизну мы компенсируем при монтаже, настраивая коробку».
Делать мастерам это придется уже скоро — завершение реставрации намечено на первую половину следующего года. «Особенно много интересного нас ждет, когда будем собирать исторический балкон в одном помещении, — говорит Михаил, показывая на большую стопку деревянных деталей, ожидающих своего часа, чтобы снова стать тем самым балконом.
«Он был, в общем-то, в неплохом состоянии, — вспоминает мастер. — Как и любая деревяшка он где-то треснул, где-то повело, где-то чуть подгорел (в помещении когда-то был небольшой пожар). Мы его демонтировали, потому что в здании меняли перекрытия. Теперь нам надо будет на месте делать новый каркас, к которому он будет крепиться, — будет интересно».
По словам Михаила, скоро ему и другим реставраторам предстоит «почти что переехать» в особняк дочери царского сенатора. «Когда работали на одном из прошлых объектов, хорошо помню, я как-то встал в 5 утра 2-го числа, поехал на площадку, вернулся и лег спать только в 5 утра 3-го числа».
«Помню еще, при реставрации Казанской церкви в Зеленогорске, — рассказывает Михаил в конце нашего разговора, — мы наткнулись на настоящую капсулу времени. Натурально письмо от реставраторов 1983 года. Написано красивейшим каллиграфическим почерком, но с матюками. Мол, реставрируем мы тут церковь, стараемся, медные гвозди заказываем, но никто их делать не хочет, поэтому сидим, пьем вино и смотрим на залив. Мы так впечатлились, что выточили капсулу из металла и тоже оставили свое послание».
— А в особняке собираетесь оставить? — спрашиваю я у Михаила в Telegram (к этому времени текст уже почти дописан).
— Скорее всего, будем, — появляется на экране ответ.
— И что там будет?
— Надо подумать... Главное, чтобы красиво было. Может, со студентами что-то придумаем, а может, и сами втихаря.
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