В Царском Селе очистят Лебяжьи прудки в 2027 году

Планами поделились в Смольном. Водоемы музея-заповедника приводят в порядок поэтапно в рамках федерального проекта «Вода России».

В 2026 году специалисты работают на Верхних прудках. Оттуда уже извлекли около 4,9 тысячи кубометров донных отложений. Продолжается восстановление каменной кладки дна и берегов на площади 4,6 тысячи квадратных метров.

Годом ранее очистили Продольный пруд. Из него вывезли 2,4 тысячи кубометров отложений и вручную восстановили более двух тысяч квадратных метров каменной кладки.

Ранее Собака.ru рассказывала⁠ о программе восстановления 15 водных объектов Екатерининского и Александровского парков. Помимо очистки прудов, она предусматривает обновление гидротехнических сооружений и капитальный ремонт Таицкого водовода.