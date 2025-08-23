Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Царское Село готовится к восстановлению водоемов

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников 18 августа сообщил о планах по восстановлению водоемов в Екатерининском и Александровском парках Царского Села.

Программу восстановления водоемов будут реализовывать комитет по природопользованию совместно с ГМЗ «Царское Село». В первую очередь планируется очистка прудов от донных отложений, после чего их наполнят водой. Также предусмотрено обновление гидротехнических сооружений на территории музея-заповедника и капитальный ремонт Таицкого водовода.

«В Царском Селе восстановят 15 водных объектов, каждый из которых имеет статус объекта культурного наследия федерального значения», — отметил Корабельников.

Работы по восстановлению пройдут осенью и зимой, чтобы не создавать неудобств для горожан и гостей города.

Ранее мы рассказывали, что экологию Суздальских озер пообещали восстановить. Сейчас разработали комплексный план мероприятий по оздоровлению гидросистемы водоемов, завершают инженерные изыскания и разработку проектной документации. 

