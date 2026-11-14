На завершение реконструкции дома Басевича готовы выделить 2,7 млрд рублей

На Большой Пушкарской появятся апартаменты для артистов Театра балета Бориса Эйфмана. Исполнить контракт планируют к концу июня 2028 года.
Комитет по государственному заказу Петербурга ищет подрядчика для продолжения работ на Большой Пушкарской, 7. Начальная максимальная цена контракта составляет 2,71 млрд рублей, сообщает «Фонтанка». Заявки принимают до 1 декабря.
Строительно-монтажные работы должны завершиться до 31 мая 2028 года. Еще месяц отведен на исполнение контракта, включая получение заключения о соответствии. Подрядчику предстоит возвести конструкции здания, выполнить отделку, проложить инженерные сети и благоустроить территорию.
На месте частично разобранного исторического дома предусмотрено семиэтажное здание. Номера для артистов займут этажи со второго по седьмой. На первом разместят репетиционный зал, спортивно-оздоровительный блок, раздевалки и административные помещения. Арку для прохода во внутренний двор сохранят на историческом месте.
Ранее Собака.ru писала, что в августе разрешение на эксплуатацию получило общежитие Академии танца Бориса Эйфмана на Большой Пушкарской, 9. Корпус для учащихся с залами для хореографии и апартаменты в доме Басевича входят в один строительный проект.
Доходный дом Басевича построили в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн. Позднее его признали аварийным и расселили. Здание планировали включить в программу доступного жилья для молодежи, но затем передали для нужд Академии танца Бориса Эйфмана.
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