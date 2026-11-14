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Реставрации

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На завершение реконструкции дома Басевича готовы выделить 2,7 млрд рублей

На Большой Пушкарской появятся апартаменты для артистов Театра балета Бориса Эйфмана. Исполнить контракт планируют к концу июня 2028 года.

Администрация Санкт-Петербурга

Комитет по государственному заказу Петербурга ищет подрядчика для продолжения работ на Большой Пушкарской, 7. Начальная максимальная цена контракта составляет 2,71 млрд рублей, сообщает⁠ «Фонтанка». Заявки принимают до 1 декабря.

Строительно-монтажные работы должны завершиться до 31 мая 2028 года. Еще месяц отведен на исполнение контракта, включая получение заключения о соответствии. Подрядчику предстоит возвести конструкции здания, выполнить отделку, проложить инженерные сети и благоустроить территорию.

На месте частично разобранного исторического дома предусмотрено семиэтажное здание. Номера для артистов займут этажи со второго по седьмой. На первом разместят репетиционный зал, спортивно-оздоровительный блок, раздевалки и административные помещения. Арку для прохода во внутренний двор сохранят на историческом месте.

Ранее Собака.ru писала, что в августе разрешение на эксплуатацию получило общежитие Академии танца Бориса Эйфмана на Большой Пушкарской, 9. Корпус для учащихся с залами для хореографии и апартаменты в доме Басевича входят в один строительный проект.

Доходный дом Басевича построили в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн. Позднее его признали аварийным и расселили. Здание планировали включить в программу доступного жилья для молодежи, но затем передали для нужд Академии танца Бориса Эйфмана.

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