Академия танца Эйфмана достроила общежитие у дома Басевича

Общежитие для танцовщиков возвели на месте снесенного детского сада. Новое здание находится у дома Басевича, который перестраивают под апартаменты для артистов с залом для репетиций, гримерками, спортзалами, административными и офисными помещениями, пишет портал о недвижимости NSP. Подрядчиком выступает компания «ПСБ "Жилстрой"», проект разрабатывала «Студия 44».

Строительству в доме Басевича предшествовал конфликт с градозащитниками. В 2023 году рабочие начали сносить части здания, которые признали аварийными. Активисты при этом настаивали, что при реконструкции дома можно было сохранить больше исторических элементов. Горожане пытались остановить действия застройщика, ради чего даже пробирались внутрь здания. Также они обращались в суд, но орган не встал на их сторону. В марте 2023 года Комитет по охране памятников также отказался признавать постройку объектом культурного наследия.

Доходный дом Ивана Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 был возведен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн. Зазерский использовал в строительстве новейшие и наиболее экономичные методы — так, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что уменьшало вес здания. Кроме того, строение выделялось пластикой фасадов, ритмикой проемов и фактурной штукатуркой.