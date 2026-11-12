Первый за 300 лет ремонт гранитных стен Петропавловской крепости завершится в декабре

Один из главных этапов сейчас проходит на Невской куртине. Здесь реставраторы приводят в порядок оконные проемы: вместо старых металлических отливов устанавливают гранитные, восстанавливают кирпичную кладку и возвращают на место известняковые откосы, говорит генеральный директор компании-подрядчика Татьяна Житомирская.

За время работ специалисты расчистили и заново заполнили межблочные швы специальным составом, который защищает кладку от проникновения воды. Влага и перепады температур постепенно разрушали крепость изнутри. Особенно сильно пострадал Нарышкин бастион: под гранитной облицовкой реставраторы обнаружили поврежденный кирпич, отдельные участки которого пришлось разбирать на глубину до полутора метров.

На состояние стен повлияли не только дожди и морозы, но и артиллерийские залпы. Из-за мощной отдачи орудий гранитные плиты со временем смещались, а вода проникала в образовавшиеся зазоры, рассказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора музея по строительству и реставрации Кирилл Ненартович.

На время ремонта Нарышкин бастион лишился своих орудий, однако отказываться от традиционного полуденного выстрела не стали. Ему уже около 160 лет. Чтобы сохранить обычай, в декабре прошлого года залпы перенесли на Государев бастион. По словам ученого секретаря музея Родиона Зеленкова, для этого даже внесли изменения в городской Устав, где закреплена традиция стрелять именно из Петропавловской крепости.

Сейчас на Нарышкином бастионе готовятся вернуть облицовку на место. Перед демонтажем каждую плиту промаркировали, чтобы после реставрации установить именно там, где она находилась исторически.

На реставрацию фасада этих стен, как следует из данных на госзакупках Петербург мог потратить более 1,3 млрд рублей. В 2024 году губернатор Александр Беглов заявлял, что город выделит около 870 млн рублей на завершение реставрации стен. Работы выполняет компания «ПСБ «Жилстрой». Ремонтируют стены впервые со времен Екатерины II — именно императрица приказала покрыть ограждение камнем. Частичную реставрацию гранитной облицовки проводили в 1950-е годы. В 2019 году была стены впервые в истории почистили от грязи.