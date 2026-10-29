В «Красном треугольнике» восстановили фасады сушильни XIX века

Реставраторы вернули исторический вид кирпичным фасадам, восстановили междуэтажные и венчающие карнизы. Оконные рамы отремонтировали и частично заменили, воссоздав первоначальную расстекловку. Также специалисты обновили двери и ворота, вернули козырькам исторический цвет и убрали неиспользуемые инженерные сети.

Работы продолжаются еще на двух объектах комплекса: в бывших мастерских для производства резиновых изделий (корпус 63) и производственном здании с водонапорной башней (корпус 67). Всего город планирует восстановить еще десять корпусов.

Сушильню построили в 1870-х годах по проекту архитекторов Романа Генрихсена и Эммануила Юргенса. Сам комплекс начали формировать в 1860-х, а окончательно он сложился к 1910-м годам. После революции предприятие национализировали, а в 1922 году оно получило название «Красный треугольник». В 2023 году комплекс получил статус регионального памятника архитектуры. Под охрану взяли 50 зданий и 11 переходов-галерей.

Ранее спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский рассказал, что «Красный треугольник» хотят превратить в научно-производственный кластер с кампусами вузов, общежитиями и площадками для компаний, которым нужны молодые специалисты. Власти хотят привлечь к проекту крупный бизнес и федеральные университеты.