На «Красном треугольнике» могут открыть кампусы вузов и апартаменты для студентов

Предполагается, что на территории бывшего завода смогут разместиться не только учебные аудитории и лаборатории, но и жилье для студентов. Кроме того, сюда могут прийти компании, заинтересованные в практической подготовке будущих сотрудников прямо на производственных площадках.

Также власти хотят привлечь к проекту крупный бизнес и федеральные университеты. Им могут предложить открыть на базе «Красного треугольника» собственные кампусы. При этом Бельский отметил, что проект пока находится на стадии обсуждения, а его реализация будет зависеть от многих факторов.

О преобразовании «Красного треугольника» говорят уже несколько лет. Завод обанкротился еще в 2002 году, а его огромная территория площадью 34 гектара постепенно пришла в упадок. Сейчас здесь сохранилось около 80 исторических корпусов, которые имеют статус объектов культурного наследия. Несмотря на это, часть зданий уже используется: в бывших цехах работают небольшие производства, офисы, фотостудии и спортивные клубы. С 2017 года территория входит в список зон комплексного развития, что позволяет рассматривать ее для масштабной реконструкции.