Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

На «Красном треугольнике» могут открыть кампусы вузов и апартаменты для студентов

Территорию бывшего завода «Красный треугольник» хотят превратить в научно-производственный кластер с кампусами вузов, общежитиями и площадками для компаний, которым нужны молодые специалисты. О таких планах рассказал председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский в интервью «Ведомостям». По его словам, речь может идти о создании учебного центра или корпоративного университета, где будут готовить кадры для городских предприятий.

Lisa-Lisa / Shutterstock

Предполагается, что на территории бывшего завода смогут разместиться не только учебные аудитории и лаборатории, но и жилье для студентов. Кроме того, сюда могут прийти компании, заинтересованные в практической подготовке будущих сотрудников прямо на производственных площадках.

Также власти хотят привлечь к проекту крупный бизнес и федеральные университеты. Им могут предложить открыть на базе «Красного треугольника» собственные кампусы. При этом Бельский отметил, что проект пока находится на стадии обсуждения, а его реализация будет зависеть от многих факторов.

О преобразовании «Красного треугольника» говорят уже несколько лет. Завод обанкротился еще в 2002 году, а его огромная территория площадью 34 гектара постепенно пришла в упадок. Сейчас здесь сохранилось около 80 исторических корпусов, которые имеют статус объектов культурного наследия. Несмотря на это, часть зданий уже используется: в бывших цехах работают небольшие производства, офисы, фотостудии и спортивные клубы. С 2017 года территория входит в список зон комплексного развития, что позволяет рассматривать ее для масштабной реконструкции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: