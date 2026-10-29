Кирху Вуоксела в Ленобласти признали памятником архитектуры. Концепции ее сохранения покажут на конференции в Монрепо

Кирха Вуоксела в Приозерском районе получила статус регионального памятника архитектуры. Приказ об этом 29 октября опубликовала администрация Ленобласти. Летом Анненкирхе и арт-группа «Зерно» провели конкурс и выбрали 10 лучших концепций сохранения церкви. Их представят публике уже этой зимой в Монрепо. В будущем Вуоксела станет частью христианского арт-парка.
Первыми увидеть 10 лучших работ конкурса идей по сохранению кирхи смогут участники ежегодной конференции «Сохранение и возрождение усадеб и храмов. Добровольческие инициативы», которая пройдет 18 декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо». Позже выставка концепций переедет в Международный центр реставрации в Рождествене, где продолжит работу.
Рендерами финалистов конкурса команда Анненкирхе делилась в конце лета. Из них следует, что участники по разному предложили приспособить храм на берегу Вуоксы: в нем можно разместить общественное пространство с маяком, открыть гастрономические пространства или разместить музейную экспозицию. Одна из концепций предлагала заменить часть кровли стеклом по образу оранжереи, впустив в здание больше света.
Концепция «От руины — к живому центру памяти, культуры и сообщества», авторы: Люба Омельчак, Мария Олексенко, Станислав Милешин, Мария Леонтьева, Ирина Сергеева, Константин Айдемиров, Мария Мизун, Марьям Паскачева (Москва)
Концепция сохранения кирхи, авторы: Екатерина Захаренко, Анастасия Терсаакова, Михаил Балко, Анна Рокачевская (Москва)
Концепция «Ветреница», авторы: Евгений Мороз, Ярослав Кузнецов, Даниил Леошко (Петербург)
Концепция «CELLA», автор: Ольга Литвинова (Петербург)
Победителей конкурса объявили в начале сентября. Первое место разделили две команды: авторы проекта «Маяк рассеянной общины» из Петербурга и проекта «(Вне)врéменное» из Москвы. Первые предложили сделать утраты, разрушения и патину «читаемыми как часть биографии здания», но при этом вернуть церкви «исторический силуэт с помощью современного, отличимого и по возможности обратимого слоя». В свою очередь, победители из столицы показали идею, в которой история здания помогает раскрыть его новую функцию. В том числе на прилегающей к церкви территории они хотят оборудовать пространство, напоминающее сап-станцию для занятий водными видами спорта.
Кирху Вуоксела возвели в 1928–1929 годах на мысе Ламмасниеми по проекту финского архитектора Илмари Лауниса. После закрытия прихода в 1944 году здание стало частью базы завода имени Козицкого. Позже церковь была заброшена. В 2015 году кирху включили в перечень выявленных объектов культурного наследия, а в 2024 году передали в собственность Российской Лютеранской Церкви. В настоящее время Анненкирхе и проект «Консервация» также проводят сбор на проект противоаварийных работ, с которого начнется сохранение памятника. На сегодня собрано 253 тысячи рублей из необходимых 390 тысяч.
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