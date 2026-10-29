Кирху Вуоксела в Ленобласти признали памятником архитектуры. Концепции ее сохранения покажут на конференции в Монрепо

Первыми увидеть 10 лучших работ конкурса идей по сохранению кирхи смогут участники ежегодной конференции «Сохранение и возрождение усадеб и храмов. Добровольческие инициативы», которая пройдет 18 декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо». Позже выставка концепций переедет в Международный центр реставрации в Рождествене, где продолжит работу.

Рендерами финалистов конкурса команда Анненкирхе делилась в конце лета. Из них следует, что участники по разному предложили приспособить храм на берегу Вуоксы: в нем можно разместить общественное пространство с маяком, открыть гастрономические пространства или разместить музейную экспозицию. Одна из концепций предлагала заменить часть кровли стеклом по образу оранжереи, впустив в здание больше света.