Маяк, гастрономическое пространство или музей? Анненкирхе показала концепции сохранения кирхи Вуоксела

В список финалистов вошли 10 проектов, которые представят на выставке в «Международном центре реставрации» в Ленобласти. Судя по рендерам, авторы предлагают по-разному приспособить храм на берегу Вуоксы: сделать общественное пространство с маяком, заменить часть кровли стеклянной конструкцией по примеру оранжереи, открыть кафе и рестораны или разместить экспозицию современного искусства. Победителя объявят 8 сентября. Главный приз — 100 тысяч рублей.

Параллельно Анненкирхе и проект «Консервация» собирают средства на разработку проекта противоаварийных работ — первого этапа сохранения памятника. Участникам разрешали рассматривать кирху и ее территорию не только для религиозного использования.

Кирха Вуоксела, которая расположена в Приозерском районе Ленобласти, построили в 1929 году по проекту архитектора Илмари Лауниса. Вместе с территорией, на которой она находится, церковь вошла в состав СССР по итогам Советско-финляндской войны. Сегодня здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия и нуждается в срочных работах по сохранению, отмечает община.