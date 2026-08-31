Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Маяк, гастрономическое пространство или музей? Анненкирхе показала концепции сохранения кирхи Вуоксела

Лютеранская церковь опубликовала шорт-лист Всероссийского конкурса концепций сохранения кирхи Вуоксела, который проводит совместно с арт-группой «Зерно». Организаторы планируют создать на территории храма христианский арт-парк.

В список финалистов вошли 10 проектов, которые представят на выставке в «Международном центре реставрации» в Ленобласти. Судя по рендерам, авторы предлагают по-разному приспособить храм на берегу Вуоксы: сделать общественное пространство с маяком, заменить часть кровли стеклянной конструкцией по примеру оранжереи, открыть кафе и рестораны или разместить экспозицию современного искусства. Победителя объявят 8 сентября. Главный приз — 100 тысяч рублей.

Параллельно Анненкирхе и проект «Консервация» собирают средства на разработку проекта противоаварийных работ — первого этапа сохранения памятника. Участникам разрешали рассматривать кирху и ее территорию не только для религиозного использования.

Кирха Вуоксела, которая расположена в Приозерском районе Ленобласти, построили в 1929 году по проекту архитектора Илмари Лауниса. Вместе с территорией, на которой она находится, церковь вошла в состав СССР по итогам Советско-финляндской войны. Сегодня здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия и нуждается в срочных работах по сохранению, отмечает община.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: