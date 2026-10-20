Петербуржец реставрирует старинные дверные звонки — и собирает самые редкие модели. Показываем его коллекцию (с кнопкой вызова прислуги и накладкой «Прошу вертѣть»!)

В его собрании — американские механизмы конца XIX века, редчайший экземпляр с фарфоровой накладкой и необычная находка с дореволюционной надписью «Прошу вертѣть». А еще он умеет возвращать оригинальное звучание устройствам, которые молчали десятилетиями. Встречайте — 39-летний Андрей Станкевич из команды «Двери с помоек», реставратор и коллекционер дверных звонков! Собака.ru поговорила с ним о том, чем отличались модели на парадных и черных лестницах, какое отношение к их производству имел завод «Русский дизель», выпускавший двигатели для флота, и как работала система вызова прислуги в богатых особняках. А еще публикуем эксклюзивные фотографии раритетов — во всех деталях!
О дореволюционных звонках и инженерных хитростях
В XIX веке в Петербурге использовали преимущественно механические дверные звонки. Один из ранних типов представлял собой колокольчик, закрепленный на металлической полосе с пружиной на конце. Конструкция держалась на Г-образном костыле, вбитом в стену. Рядом с дверью устанавливали специальную чашу с ручкой. Посетитель тянул ее на себя, система подвижных кронштейнов приводила колокольчик в движение, и жильцы слышали звон. Остатки таких механизмов можно увидеть практически во всех районах города. Чаще всего сохраняются именно чаши с ручками, закрашенные в цвет стен, — они встречаются в постройках XIX и даже начала XX века.
В конце того же столетия распространился другой тип устройств, которые крепились непосредственно на входную дверь, — нажимного и поворотного действия. Первые подобные механизмы появились в Англии и США, а ранние патенты на них датируются 1860-ми годами. Американские модели, кстати, довольно часто встречаются в Петербурге. Позднее такие звонки начали производить и в России, где они быстро завоевали популярность.
Снаружи на дверь крепили круглую накладку с кнопкой или поворотным ключиком и надписью «Прошу нажать» или «Прошу повернуть». С внутренней стороны размещали сам механизм, который приводился в действие нажатием или поворотом. Существовало огромное количество вариантов оформления: отличались материалы, декоративные элементы и даже формулировки фраз. Некоторые модели продолжали выпускать вплоть до 1970–1980-х годов.
Третий тип — электрические звонки, также появившиеся в конце XIX века. Если механические модели с надписью «Прошу повернуть» чаще встречались на черных лестницах, то электрические, бывшие в то время технической новинкой, — на парадных.
Входной звонок мог быть частью большой системы внутренней сигнализации. В состоятельных квартирах с ее помощью хозяева общались с прислугой. Иногда в одном жилище насчитывались десятки устройств, объединенных сложной системой проводки. Кнопки были настольными, настенными и подвесными, самых разных форм и материалов. В советское время подобные системы вызова прислуги ушли в прошлое вместе с прежним укладом жизни. А вот сами дверные звонки продолжали выпускать на протяжении всего XX века.
Кто мог позволить себе дверной звонок
В XIX — начале XX века он был привычным предметом быта. Его можно было встретить и во дворце императора, и в квартире рабочего. Существовали модели на любой вкус, кошелек и для самых разных задач. Например, на парадной лестнице могли установить богато украшенную латунную или бронзовую чашу с ручкой, а на черной — простую металлическую пластину, выполнявшую ту же функцию.
В собрании Государственного музея истории Санкт-Петербурга хранится чаша от звонка из особняка Румянцева с ручкой в виде головы льва. Правда, с какой именно двери ее сняли, точно неизвестно. Еще разнообразнее были изделия для вызова прислуги. Их изготавливали как из дерева, так и из драгоценных металлов, украшали инкрустацией и драгоценными камнями. Подобные экземпляры можно увидеть, например, в собрании Музея Фаберже.
Кнопки для вызова прислуги того же периода
Как и когда появилась коллекция
По образованию я строитель. Последние семь лет занимаюсь реставрацией исторического металла и участвую в проекте «Двери с помоек». Мы восстанавливаем старинные двери, окна, архитектурные элементы и предметы быта Петербурга, занимаемся градозащитными инициативами, проводим лекции и мастер-классы.
Через мои руки проходит огромное количество дореволюционной фурнитуры. Со временем я начал осознавать, насколько разнообразными были эти изделия в Российской империи и раннем СССР. Захотелось систематизировать накопленные знания — так около шести лет назад появилась моя коллекция.
Ее основу составляют механические дверные звонки, но есть и электрические — как входные, так и внутренние, предназначенные для вызова прислуги. Кроме того, собираю замки, ручки, таблички для писем и газет и другие изделия XIX — первой половины XX века.
Сколько стоит старинный звонок
Стоимость экземпляров сильно различается — например, распространенные модели можно купить на «Авито» за 10–15 тысяч рублей. Правда, состояние у них бывает совершенно разным: далеко не все работают, а продавцы зачастую даже не представляют их историческую ценность. Совсем другая история — кабинетные кнопки вызова прислуги, изготовленные в мастерских Фаберже. Это уже аукционные предметы другой ценовой категории.
Металлические накладки на дверные звонки американского типа
«Прошу вертѣть»: самые редкие находки
Сегодня даже полностью сохранившийся комплект механического звонка конца XIX — начала XX века можно считать раритетом. Эти предметы не лежали на полках, а ежедневно использовались по назначению, поэтому до наших дней их дошло совсем немного.
В моей коллекции есть, например, накладка от поворотного механизма с надписью «Прошу вертѣть», найденная на чердаке в Ивановской области. Скорее всего, это продукция местного производителя, а значит, тираж мог быть совсем небольшим. Еще один интересный экземпляр — дореволюционный звонок с фарфоровой накладкой «Прошу повернуть». Пока это единственный известный мне образец в таком исполнении.
Есть несколько устройств конца XIX века нажимного действия. Из-за более сложной конструкции их сохранилось особенно мало. Также удалось найти оригинальный комплект американского производства того же периода, причем обнаружен он был именно в России. В Петербурге до сих пор есть несколько адресов, где можно увидеть такие модели.
От семи моделей одного звонка до завода «Русский дизель»: неожиданные открытия
В Петербурге есть распространенная разновидность механического звонка «Прошу повернуть», которую можно встретить практически во всех районах города. На первый взгляд накладки совершенно одинаковые: один шрифт, одни декоративные элементы. Но когда они начали попадать ко мне в руки, а некоторые — в коллекцию, я обнаружил небольшие различия.
При одинаковом рисунке штампы оказались разными: отличались форма буквы «О», точки и отдельные детали орнамента. На сегодняшний день мне известно семь разновидностей таких накладок. Скорее всего, это говорит о большой популярности модели, которую выпускали сразу несколько производителей.
Еще одна интересная деталь: в 1940–1950-х годах одну из самых популярных моделей механических дверных звонков в Ленинграде производили на заводе «Русский дизель» — бывшем предприятии Нобеля. То есть там, где изготавливали двигатели для флота, делали еще и дверные звонки!
В чем особенности реставрации
Восстановление старинного звонка — прежде всего восстановление его механизма. И механические, и электрические модели состоят из множества деталей: пластин, пружин, шестеренок и других элементов. Если все части сохранились, не стерлись и не получили серьезных повреждений, вернуть предмет в рабочее состояние можно относительно быстро. Но подобные экземпляры встречаются редко. Именно за ними я охочусь как коллекционер.
Звонок — утилитарная вещь, которой постоянно пользовались, поэтому многие образцы дошли до наших дней в плачевном состоянии. Часто приходится искать другой в качестве донора или изготавливать копию утраченного фрагмента: например, стершейся шестеренки или проржавевшей пружины. В зависимости от сохранности и сложности устройства работа занимает от одной-двух недель до нескольких месяцев.
Кто заказывает восстановление звонков
Чаще всего ко мне обращаются жители старого фонда, которые хотят сохранить аутентичные детали в собственных квартирах и домах. Бывают заказы от дизайнеров, работающих с интерьерами в исторических зданиях. Есть среди заказчиков и ценители старого быта, любители антиквариата и просто городские сумасшедшие — в хорошем смысле этого слова!
Как звучал старый Петербург
Это зависело от размера, формы и производителя дверного звонка. Например, среди ранних механических моделей встречались как маленькие колокольчики, так и большие колокола — разумеется, звук у них сильно различался. Электрические устройства тоже выпускали с чашами разных размеров и форм, предназначенными для разных целей.
При реставрации удается воссоздать оригинальное звучание. Ведь моя цель — не просто заставить старинный предмет снова работать, а вернуть ему функциональность, максимально сохранив родные детали и первоначальную конструкцию.
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