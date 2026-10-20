Петербуржец реставрирует старинные дверные звонки — и собирает самые редкие модели. Показываем его коллекцию (с кнопкой вызова прислуги и накладкой «Прошу вертѣть»!)

Как и когда появилась коллекция

По образованию я строитель. Последние семь лет занимаюсь реставрацией исторического металла и участвую в проекте «Двери с помоек». Мы восстанавливаем старинные двери, окна, архитектурные элементы и предметы быта Петербурга, занимаемся градозащитными инициативами, проводим лекции и мастер-классы.

Через мои руки проходит огромное количество дореволюционной фурнитуры. Со временем я начал осознавать, насколько разнообразными были эти изделия в Российской империи и раннем СССР. Захотелось систематизировать накопленные знания — так около шести лет назад появилась моя коллекция.

Ее основу составляют механические дверные звонки, но есть и электрические — как входные, так и внутренние, предназначенные для вызова прислуги. Кроме того, собираю замки, ручки, таблички для писем и газет и другие изделия XIX — первой половины XX века.

Сколько стоит старинный звонок

Стоимость экземпляров сильно различается — например, распространенные модели можно купить на «Авито» за 10–15 тысяч рублей. Правда, состояние у них бывает совершенно разным: далеко не все работают, а продавцы зачастую даже не представляют их историческую ценность. Совсем другая история — кабинетные кнопки вызова прислуги, изготовленные в мастерских Фаберже. Это уже аукционные предметы другой ценовой категории.