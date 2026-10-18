Мозаику о полете человека в космос у Финляндского вокзала восстановят к концу октября

Мозаичного панно «Человек и звезды» у второго вестибюля станции метро «Площадь Ленина» откроют после реставрации 25 октября, сообщает Смольный. Специалисты уже расчистили поверхность мозаики от загрязнений, закрепили керамическую плитку и обработали швы между плитками.
Рисунок на брандмауэре дома на Боткинской, 1 восстанавливают в рамках капремонта фасадов жилых домов служащих Финляндской железной дороги — памятника архитектуры эпохи «северного модерна». В прошлом году этот дореволюционный ансамбль признали региональными памятником архитектуры. В предмет его охраны включена советская мозаика, появившаяся в 1966 году. О начала работ в администрации города рассказали 3 сентября.
Панно «Человек и звезды» создала к 50-летию Октябрьской революции заслуженный художник России и петербургский мастер Валентина Анопова. Она собирала эту композицию из более чем 150 тысяч элементов. Все материалы — местного происхождения. Керамическая глазурованная плитка производилась на заводе в Глебычево под Приморском на севере Карельского перешейка, а стеклоплитка сухого прессования — на колпинском комбинате «Победа». Анопова сама вручную монтировала рисунок на стену здания рядом с Финляндским вокзалом.
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