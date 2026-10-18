Мозаику о полете человека в космос у Финляндского вокзала восстановят к концу октября

Панно «Человек и звезды» создала к 50-летию Октябрьской революции заслуженный художник России и петербургский мастер Валентина Анопова. Она собирала эту композицию из более чем 150 тысяч элементов. Все материалы — местного происхождения. Керамическая глазурованная плитка производилась на заводе в Глебычево под Приморском на севере Карельского перешейка, а стеклоплитка сухого прессования — на колпинском комбинате «Победа». Анопова сама вручную монтировала рисунок на стену здания рядом с Финляндским вокзалом.