Фасады домов-памятников у Финляндского вокзала отреставрируют

Петербургские мастера начали восстанавливать внешние стены жилых домов служащих Финляндской железной дороги на Боткинской улице, 1, рассказали в Смольном. В декабре прошлого года эти три здания внесли в реестр региональных памятников архитектуры.
Сейчас реставраторы подбирают материалы лицевой кирпичной кладки и шовного раствора, максимально точно соответствующих первоначальному проекту. До этого они расчистили всех поверхности общей площадью почти девять тысяч квадратных метров.
Ремонт предполагает реставрацию гранитных плит цоколя, слоя декоративной штукатурки, лепного декора, профилированных наличников, полуколонн, а также балконов с несущими балками и коваными ограждениями. Мастера сохранят аутентичную расстекловку и цвета оконных рам. По согласованию с КГИОП в мозаике советского периода заменят часть плитки, находящейся в плохом состоянии.
Архитектурный ансамбль в стиле северного модерна из трех жилых корпусов, которые построили по проекту архитекторов Федора Миритца и Ивана Герасимова в начале XX века находится у одного из самых крупных городских транспортных узлов — рядом с Финляндским вокзалом. У его стен пересекаются несколько трамвайных, автобусных и троллейбусных маршрутов, его видят пассажиры пригородных электропоездов. В соседнем здании располагается выход со станции метро «Площадь Ленина». Западный торцевой фасад корпуса 1А украшает мозаика «Человек и космос», выполненная ленинградским скульптором Валентиной Аноповой в 1966 году.
Комментарии (0)