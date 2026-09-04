Фасады домов-памятников у Финляндского вокзала отреставрируют

Сейчас реставраторы подбирают материалы лицевой кирпичной кладки и шовного раствора, максимально точно соответствующих первоначальному проекту. До этого они расчистили всех поверхности общей площадью почти девять тысяч квадратных метров.

Ремонт предполагает реставрацию гранитных плит цоколя, слоя декоративной штукатурки, лепного декора, профилированных наличников, полуколонн, а также балконов с несущими балками и коваными ограждениями. Мастера сохранят аутентичную расстекловку и цвета оконных рам. По согласованию с КГИОП в мозаике советского периода заменят часть плитки, находящейся в плохом состоянии.