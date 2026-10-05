Концепцию музея в «Крестах» с иммерсивными маршрутами и лекторием согласовал девелопер

Музей будет построен вокруг двух центральных линий — «Человек» и «Система». Через первую раскроются судьбы людей, связанных с «Крестами», через вторую — устройство СИЗО, его правила, ограничения и повседневная жизнь. Вместе они позволят показать комплекс не только как архитектурный объект, но и как пространство, в котором более ста лет складывались человеческие истории, отмечает пресс-служба компании.

В экспозиции будут представлены ключевые вехи истории страны и «Крестов». Документы, предметы быта сотрудников, заключенных и другие исторические свидетельства дополнят мультимедийные решения.