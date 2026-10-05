Концепцию музея в «Крестах» с иммерсивными маршрутами и лекторием согласовал девелопер

Креативную концепцию будущего музея согласовала группа компаний «КВС», которая создает новое общественное пространство в бывшем СИЗО. Музей займет весь подземный этаж в луче креста №1.
Музей будет построен вокруг двух центральных линий — «Человек» и «Система». Через первую раскроются судьбы людей, связанных с «Крестами», через вторую — устройство СИЗО, его правила, ограничения и повседневная жизнь. Вместе они позволят показать комплекс не только как архитектурный объект, но и как пространство, в котором более ста лет складывались человеческие истории, отмечает пресс-служба компании.
В экспозиции будут представлены ключевые вехи истории страны и «Крестов». Документы, предметы быта сотрудников, заключенных и другие исторические свидетельства дополнят мультимедийные решения.
Посетитель сможет выбрать один из ролевых маршрутов и посмотреть на историю комплекса с определенной позиции. При этом одни и те же пространства смогут открываться по-разному в зависимости от выбранного сценария. Детали маршрутов и часть мультимедийных решений пока остаются за рамками публичной презентации концепции.
В составе музея также предусмотрен лекторий. Здесь будут проходить образовательные программы для студентов профильных вузов — в том числе будущих адвокатов, криминалистов и других специалистов в сфере пенитенциарной системы.
Сергей Ярошенкогендиректор группы компаний «КВС»
У «Крестов» уже есть главное, что нужно музею, — подлинное пространство и вековая история. Наша задача — бережно сохранить это наследие и одновременно сделать его понятным и интересным для современного посетителя. Мы рассматриваем будущий музей как место, где можно не только узнать факты, но и увидеть, как за историей большого объекта стоят конкретные люди, решения и события.
В компании также отмечают, что «музейная история не останется внутри здания — она получит продолжение и на территории комплекса». О том, как именно это будет реализовано, девелопер обещает рассказать позже.
«КВС» приобрела «Кресты» в феврале 2025 года. Сделка на сумму 1,136 млрд рублей была заключена в результате аукциона. В январе этого года 15 зданий комплекса получили статус региональных памятников архитектуры. Проект реставрации и приспособления бывшей тюрьмы разработали специалисты «НИиПИ „Спецреставрация“» во главе с Игорем Пасечником. На территории бывшей тюрьмы разместят гостиничный и спа-комплекс, видовой ресторан и музей, театр под открытым небом, гастрономическую улицу и пешеходный променад с арт-объектами, а также тематические «острова памяти».
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